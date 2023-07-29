СКР будет расследовать нападение на Милашину и Немова по шести новым статьям

СКР будет расследовать нападение на Милашину и Немова по шести новым статьямВодитель такси признан потерпевшим по делу
Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Чечне уведомило адвоката Александра Немова о возбуждении нового уголовного дела после нападения на него и журналиста Елену Милашину. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
Новое уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы против его воли), ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества), ч. 2 ст. 162 УК (разбой с применением оружия), п. «а, в» ч. 2 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем группой лиц с насилием, либо с угрозой применения насилия), ч. 4 ст. 296 УК (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении защитника, совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по ч. 1 ст. 325 УК (похищение, повреждение или сокрытие официальных документов).
В пресс-службе ФПА со ссылкой на Немова уточнили, что уголовные дела соединены в одно дело. Кроме того, потерпевшим также признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд. «Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников – журналиста и адвоката. Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 296 УК, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике», – сказал советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн, представляющий интересы Немова.
Сам Немов отмечает, что следствие прислушалось к его показаниям о том, что нападение было связано с его работой по уголовному делу в качестве адвоката. Напомним, ранее по результатам проверки о нападении на Немова и Милашину было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Потерпевший от нападения адвокат считает, что новый перечень статей соответствует его оценке произошедшего. При этом в комментарии ФПА он добавил, что следствию стоило бы возбудить еще и по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение вреда здоровью вплоть до гибели) из-за ножевого ранения.
В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия.
4 июля по дороге в Грозный неизвестные избили журналистку Милашину и адвоката Немова. Они прилетели в город в половине пятого утра, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об обстоятельствах жестокого нападения, в результате которого и адвоката, и журналиста пришлось везти на лечение в Москву, «Ведомости» подробно писали 5 июля.
После этого СКР 6 июля возбудил уголовное дело о нападении на Немова и Милашину по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следователи пока не установили причастных к преступлению.
Нападение на Немова также объединило корпоративное юридическое сообщество: в Ассоциации юристов России (АЮР) предложили создать рабочую группу для недопущения подобных инцидентов в будущем. Совет ФПА 5 июля провел экстренное совещание, где представители настаивали на введении уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвокатов.