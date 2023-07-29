СКР будет расследовать нападение на Милашину и Немова по шести новым статьям

В пресс-службе ФПА со ссылкой на Немова уточнили, что уголовные дела соединены в одно дело. Кроме того, потерпевшим также признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд. «Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников – журналиста и адвоката. Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 296 УК, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике», – сказал советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн, представляющий интересы Немова.