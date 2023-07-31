Участники саммита «Россия – Африка» обсудили реализацию научных изобретений в прикладных технологиях

Участники саммита «Россия – Африка» обсудили реализацию научных изобретений в прикладных технологияхНе хватает им для этого советского опыта
Африканские студенты, которые изучают науку, не знают, почему и для чего они это делают, заявил министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира во время сессии «Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета» на саммите «Россия – Африка», который прошел в Санкт-Петербурге. «Это становится проблемой. Они [студенты] могут делать много, но не знают, как это соотносится с проживаемой ими жизнью», – пояснил Мурвира. По его словам, знаниям нужно найти место для применения: только тогда это приведет к технологическому суверенитету.
Успешные, по мнению участников, примеры связки науки и технологий были в советское время. Вице-президент ассоциации профессионалов геологической промышленности Мали Хади Ли напомнил о фундаментальных исследованиях, которые проводили еще советские ученые на территории его страны после объявления независимости в 1960 г. «Территория Мали – это 1200 кв. км. Нет ни одного километра на этой территории, где бы не ступала нога советского геолога», – подчеркнул он.
Специалисты СССР провели «диспансеризацию» всех геологических ресурсов республики и нанесли необходимые данные на карту. Ли также напомнил, что на госкредиты от СССР в Мали построили золотодобывающее предприятие, а также цементный завод. Но сейчас, как пояснил он, это предприятие продано Великобритании, а завод «переживает не лучшие времена». «Нам необходимо возобновить сотрудничество в технологической сфере», – заключил Ли, добавив, что делегации удалось договориться о консорциуме африканских университетов с Санкт-Петербургским горным университетом для сотрудничества.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук вспомнил другой пример, когда достижения ученых пригодились государству. Только благодаря фундаментальной науке и ее достижениям России удалось создать атомную бомбу и восстановить ядерный паритет в мире, резюмировал он. Без этого, по словам Ковальчука, «не было бы ничего, только одна американская колония».
«Сегодня есть две опасности – кибер- и биоопасность. С киберопасностью очень просто: внедрение электронных вычислительных технологий – это расслоение мира на богатых и бедных», – подчеркнул он. Искусственный интеллект, продолжил Ковальчук, это чистая сублимированная электроэнергия: 30% мировой выработки энергии идет на поддержание сетей, в том числе WiFi. «Если вы встали на чужие вычислительные технологии, то вы все равно выключили рубильник – и этой опасности больше нет. А с биологической опасностью так поступить нельзя», – объявил он.
Все продукты содержат живые организмы, а благодаря развитию генетики и генной модификации с ними можно делать «все, что угодно», уверен Ковальчук. Если страна не владеет «системой контроля», то она становится заложницей тех государств, у которых покупает продовольствие. «Вы покупаете мои продукты, а какие там бактерии – вы не знаете. Я что с ними делаю? Может быть, через поколение ваша нация, которая ест эти продукты, будет бесплодна», – предположил он.
Ковальчук предложил африканским странам объединиться и вместе бороться с этими проблемами.
Россия между тем сама строит планы работы международных биолабораторий. Директор Института проблем экологии и эволюции РАН Сергей Найденко сообщил о новом межправительственном соглашении о создании российско-эфиопской биологической лаборатории. Работа будет вестись по уже устоявшимся направлениям и новым, включая изучение грызунов, патогенов, сохранение биоразнообразия и т. д.
Член Национального собрания парламента Намибии Тьекеро Твея пожаловался на то, что ранее африканцев в подобные проекты не брали: «Нам говорят, что наше – это только теория, что мы низшая раса для практики, а другие [расы] более высшие». Твея считает, что это также повлияло на веру африканского общества в своих ученых. «Даже во время COVID-19 мы верили больше другим, тем, у кого есть суверенные научные знания. Например, ВОЗ не указала в списке одобренных препаратов вакцины из России и КНР – мы о них даже не знали», – пояснил он.
Модератор сессии, помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что нельзя представить современный мир как без Африки, так и без России. Фурсенко отметил, что у России были накопленные фундаментальные знания, которые она предлагала Африке с протянутой рукой, но в определенный момент времени рука Африки «повисла в воздухе».
«Я знаю, что у нас был момент, когда рука Африки повисла в воздухе, – у нас были свои проблемы в России. И к сожалению, в момент серьезной проблемы люди начинают больше думать о себе, чем о других. Это неправильно, это была большая ошибка, которая больше не повторится», – заключил Фурсенко.