Участники саммита «Россия – Африка» обсудили реализацию научных изобретений в прикладных технологиях

Член Национального собрания парламента Намибии Тьекеро Твея пожаловался на то, что ранее африканцев в подобные проекты не брали: «Нам говорят, что наше – это только теория, что мы низшая раса для практики, а другие [расы] более высшие». Твея считает, что это также повлияло на веру африканского общества в своих ученых. «Даже во время COVID-19 мы верили больше другим, тем, у кого есть суверенные научные знания. Например, ВОЗ не указала в списке одобренных препаратов вакцины из России и КНР – мы о них даже не знали», – пояснил он.