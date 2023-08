Арбитражный суд снял обеспечительный арест с принадлежавших Магомедовым 49,99% акций ДВМП

В середине ноября 2022 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление, с которым «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Зиявудина Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. в пользу истца убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн. В материалах дела указывалось, что истец тогда просил о наложении ареста на на 49,99% акций ДВМП и требовании о запрете АО «Новый регистратор», а также любому иному вновь определенному акционерами ДВМП держателю реестра акционеров учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd. и Envartia Consulting Ltd. при принятии решений по вопросам об управлении и организации компании и, в том числе, о распределении прибыли