Арбитражный суд снял обеспечительный арест с принадлежавших Магомедовым 49,99% акций ДВМП

Арбитражный суд снял обеспечительный арест с принадлежавших Магомедовым 49,99% акций ДВМПОбеспечительный арест снят в связи с обращением акций в доход государства
Арбитражный суд Москвы определил снять обеспечительные меры с акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство», которые ранее были обращены в доход государства Хамовническим судом Москвы по иску Генпрокуратуры. Из определения суда следует, что необходимость в обеспечительных мерах в связи с решением о конфискации акций в пользу государства отпала.
В середине ноября 2022 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление, с которым «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Зиявудина Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. в пользу истца убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн. В материалах дела указывалось, что истец тогда просил о наложении ареста на на 49,99% акций ДВМП и требовании о запрете АО «Новый регистратор», а также любому иному вновь определенному акционерами ДВМП держателю реестра акционеров учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd. и Envartia Consulting Ltd. при принятии решений по вопросам об управлении и организации компании и, в том числе, о распределении прибыли
В конце декабря 2022 г. совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым был вынесен приговор Мещанским судом Москвы по уголовному делу об организации преступного сообщества (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Вместе с приговором судья Олеся Менделеева обратила в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО» (входит в группу), а также доли в АО «Русская тройка», АО «Портовый флот», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Порт Петровск», «Феско бункер» и др.
Впоследствии с гражданским иском об обращении тех же акции в Хамовнический суд обратилась Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство ссылалось на то, что они приобретены за счет коррупционных доходов Магомедовых. Иск был удовлетворен в полном объеме, несмотря на то, что защита указывала, что акции ДВМП уже обращены в пользу государства Мещанским судом.
Согласно оглашенным в Хамовническом райсуде материалам, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путем обмана и злоупотребления доверием, направленный на хищение денежных средств ДВМП в особо крупном размере.
7 апреля 2023 г. Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO) в Арбитражном суде Москвы добилось взыскания с бывшего бенефициара группы Зиявудина Магомедова и трех иностранных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd. 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков.
Представитель Fesco тогда заявил «Ведомостям», что ДВМП «выражает удовлетворение» решением Арбитражного суда города Москвы, а также «заявляет о готовности и в дальнейшем защищать интересы во всех возможных юрисдикциях и инстанциях». «С господина Магомедова в полном объеме взысканы убытки, причиненные им ДВМП в связи с незаконным выводом активов компании начиная с 2012 г. Сегодняшнее решение суда позволит компенсировать причиненные компании убытки за счет активов бывшего владельца», – добавил он.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб. Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).