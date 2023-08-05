Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 г. в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Он окончил Омский государственный ветеринарный институт, а также Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1975 по 1979 г. он был заместителем председателя Совета министров Якутской АССР, после – министром сельского хозяйства республики. В период с 1985 по 1989 г. Николаев занимал должность секретаря обкома КПСС Якутии. В 1991 г. он был избран первым президентом республики. Главой Якутии Николаев был до 2002 г., после чего перешел на работу в Совет Федерации. Также Николаев был депутатом Госдумы VI созыва. С 2016 г. он был государственным советником Якутии.