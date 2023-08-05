Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Умер первый президент Якутии Михаил НиколаевОн возглавлял республику до 2002 года
На 86-м году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил в своем Telegram-канале действующий глава республики Айсен Николаев.
«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», – написал он.
О причинах смерти Николаев не сообщил. Он подчеркнул, что «для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой, родной». «Первый. Великий. Наш. Наша гордость, наше достояние. Человек века. Эпоха», – написал глава Якутии.
Он добавил, что для него советы и наставления первого президента республики «всегда будут жизненным ориентиром». Глава Якутии выразил соболезнования семье и близким Николаева.
«Вся Якутия скорбит вместе с вами. Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах. И в наших делах», – подчеркнул Айсен Николаев.
На странице правительства Якутии во «ВКонтакте» сообщается, что Николаев выступит с обращением в связи с уходом из жизни первого президента республики. «В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно», – говорится в сообщении.
Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева также сообщила о смерти Николаева в своем Telegram-канале. «Он был для нас всех больше, чем президент. Отец народа, наш духовный лидер. Легенды не умирают. Якутский народ с благодарностью и почтением будет помнить Михаила Ефимовича», – написала она.
Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 г. в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Он окончил Омский государственный ветеринарный институт, а также Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1975 по 1979 г. он был заместителем председателя Совета министров Якутской АССР, после – министром сельского хозяйства республики. В период с 1985 по 1989 г. Николаев занимал должность секретаря обкома КПСС Якутии. В 1991 г. он был избран первым президентом республики. Главой Якутии Николаев был до 2002 г., после чего перешел на работу в Совет Федерации. Также Николаев был депутатом Госдумы VI созыва. С 2016 г. он был государственным советником Якутии.