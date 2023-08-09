Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Что известно

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Что известноЗа медицинской помощью обратились более 35 человек, пятеро из них находятся в реанимации
9 августа произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. С предприятия эвакуировали всех сотрудников, в результате инцидента пострадали не менее 38 человек. «Ведомости» собрали все, что известно о происшествии.
В МЧС заявили, что взрыв случился в ангаре с пиротехникой, в результате произошло возгорание. Сейчас пожарные устраняют огонь на площади 50 кв. м, уточнили в ведомстве. По данным МЧС, к медикам обратились 25 человек, двое из них госпитализированы.
После появившихся сообщений о взрыве на заводе на место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил о 31 пострадавшем. Воробьев уточнил, что трое из них получили тяжелые ранения, они находятся в реанимации. Всего в больницу доставлено 19 человек, им оказывают всю необходимую помощь. Остальных 12 пострадавших отправили в травмпункт.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов утверждает, что число пострадавших увеличилось как минимум до 35 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. По его словам, причины взрыва устанавливаются. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.
В администрации Сергиева Посада позже сообщили, что на месте происшествия открытого горения не наблюдается, спасатели ведут разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Число пострадавших достигло уже 38 человек. Пятеро находятся в реанимации, в больницу госпитализированы еще 18 человек. Остальные 15 пострадавших с осколочными ранениями направлены в травмпункт.
По факту происшествия на заводе СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Максимальное наказание по статье составляет до семи лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что устанавливают причины произошедшего.
Помимо эвакуации с завода, власти также организовали эвакуацию ближайшего детского сада. Воробьев сообщил, что из-за взрыва стекла выбило в домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, также частично поврежден спорткомплекс «Луч». В здании выбило стекла, разрушения получили фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. По данным администрации, на территории завода был разрушен один цех, второй поврежден частично. Кроме того, «во многих цехах» повреждено остекление и фасады, добавили там.
На место происшествия также выехали специалисты Роспотребнадзора, они не выявили превышения предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Ранее в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области также сообщили, что пока превышений нормативов не обнаружено.
По информации Воробьева, площадь склада пиротехники составляет 1600 кв. м. Губернатор пояснил, что помещение арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о производителе пиротехники «Пиро-Росс». Компания была основана в 1994 г. четырьмя оборонными предприятиями: «КХЗ», «ФНПЦ «НИИПХ», «Сигнал» и «Союз». С 2000 г. «Пиро-Росс» является основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны, говорится на сайте компании.
ТАСС со ссылкой на данные СПАРК пишет, что в 2023 г. «Пиро-Росс» признали банкротом. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании. Общая сумма долгов «Пиро-Росс» составляет почти 2 млн руб. Агентство отмечает, что компанию регулярно проверяли МЧС и Ростехнадзор. В частности, в 2021 г. были выявлены ряд нарушений, связанных с пиротехникой. При этом данных о нарушениях, обнаруженных в ходе последних проверок, в базе нет, уточняет ТАСС.
Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Согласно данным на сайте, предприятие разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения.