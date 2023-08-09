Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Что известно

ТАСС со ссылкой на данные СПАРК пишет, что в 2023 г. «Пиро-Росс» признали банкротом. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании. Общая сумма долгов «Пиро-Росс» составляет почти 2 млн руб. Агентство отмечает, что компанию регулярно проверяли МЧС и Ростехнадзор. В частности, в 2021 г. были выявлены ряд нарушений, связанных с пиротехникой. При этом данных о нарушениях, обнаруженных в ходе последних проверок, в базе нет, уточняет ТАСС.