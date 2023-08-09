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Общество

ЦИК убрал с сайта ГАС «Выборы» капчу для обычных пользователей

При этом автоматическое скачивание данных все так же недоступно
Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

На сайте www.vybory.izbirkom.ru, на котором публикуются данные из системы ГАС «Выборы», пропал механизма CAPTCHA (капча) – пятизначный код, заметили «Ведомости». Этот код, который должны вводить пользователи для того, чтобы посмотреть данные из ГАС «Выборы», ранее ввели в целях обеспечения защиты системы от внешних угроз.

Как пояснил «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин, капчу больше не надо вводить обычным пользователям, но она будет всплывать при появлении признаков автоматического скачивания. «Раньше на сайте использовалась другая методика, теперь просто более современная. ЦИК делает все возможное, чтобы доступ к информационным ресурсам комиссии был максимально открыт для простых избирателей», – сказал он.

Проблема капчи появилась в 2020 г. на референдуме по обновлению Конституции. Ее требовалось вводить каждый раз при просмотре итогов голосования для того, чтобы доказать системе, что пользователь – человек, а не программа. Эта технология была призвана препятствовать массовой автоматической выгрузке данных по всем избирательным участкам.

По итогам встречи с экспертами после выборов 2020 г. Памфилова распорядилась убрать капчу. Но затем поменяла свое мнение. На сайте ЦИК специально убрали возможность автоматически копировать данные о результатах голосования, чтобы обезопасить систему от «беспрецедентных атак», сказала она в 2021 г. Кроме того, она раскритиковала независимых аналитиков, в частности математика Сергея Шпилькина (признан иностранным агентом), который анализировал данные о вводе протоколов в ГАС «Выборы». По ее мнению, его выводы не отражают реальную ситуацию на выборах в России.

Капча (CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) — это система распознавания автоматических запросов, пользователю необходимо ввести данные, чтобы доказать, что он не робот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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