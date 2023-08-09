ЦИК убрал с сайта ГАС «Выборы» капчу для обычных пользователей

По итогам встречи с экспертами после выборов 2020 г. Памфилова распорядилась убрать капчу. Но затем поменяла свое мнение. На сайте ЦИК специально убрали возможность автоматически копировать данные о результатах голосования, чтобы обезопасить систему от «беспрецедентных атак», сказала она в 2021 г. Кроме того, она раскритиковала независимых аналитиков, в частности математика Сергея Шпилькина (признан иностранным агентом), который анализировал данные о вводе протоколов в ГАС «Выборы». По ее мнению, его выводы не отражают реальную ситуацию на выборах в России.