Топ-менеджеров «Тройка-Д банка» осудили за выдачу заведомо невозратных кредитов

Топ-менеджеров «Тройка-Д банка» осудили за выдачу заведомо невозратных кредитовСумма двух предполагаемых хищений составила 570 млн
Замоскворецкий районный суд города Москвы признал бывших председателей правления АО «Тройка-Д Банк» Андрея Филимонова и Константина Бабунова, а также их предполагаемого сообщника Петра Деменкова, выступавшего в качестве заемщика, виновными в присвоении средств банка (ч. 4 ст. 160 УК). Судья Ирина Зорина приговорила экс-руководителей банка к лишению свободы на срок семь лет, а Деменкова – к шести годам.
Общая сумма ущерба по данным эпизодам преступления составляла 570 млн руб., но в связи с частичным возмещением причиненного имущественного вреда сумма к взысканию в иске уточнялась в ходе судебного разбирательства и составила 503,6 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации АСВ, которая выступала в деле в качестве потерпевшей стороны.
По версии следствия, Филимонов и Бабунов совместно с другими руководителями кредитной организации, скрывшимися от правоохранительных органов, и неустановленными лицами совершили хищение банковских средств на сумму 202 млн руб. путем выдачи «технических», заведомо невозвратных кредитов физическому лицу. Кроме того, Бабунов и сотрудник ООО «Связькомпроект» Деменков совершили хищение денежных средств банка на общую сумму 370 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов данному юридическому лицу, которое фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.
В правоохранительных органах также расследуются еще несколько уголовных дел в отношении руководителей «Тройка-Д банка». В мае 2018 г. председатель правления банка – казахстанский бизнесмен и почетный президент холдинга «Алма групп» Жомарт Ертаев был задержан в Москве. Власти Казахстана объявили его вместе с супругой в международный розыск по обвинению в выводе из подконтрольного им Bank RBK более $80 млн. Позже Ертаев был осужден в Алматы на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2019 г. ЦБ отозвал у банка лицензию в связи с многочисленными нарушениями, а в июле кредитную организацию признали банкротом. В 2021 г. Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ арестовал имущество его бывших топ-менеджеров на общую сумму 5,9 млрд руб. Председатель совета директоров Александр Пархоменко также объявлен в розыск.
«Тройка-Д банк» открылся в 2002 г. под названием ЗАО «Стандарт банк» на базе представительства Standard Bank PLC в Москве как 100%-ная «дочка» Standard International Holdings S. A. В 2009 г. банк перешел под контроль компании «Тройка Диалог» и получил название ЗАО «Банк «Тройка Диалог». После того как в 2011 г. Сбербанк приобрел 100% акций Troika Dialog Group Ltd. и интегрировал ее в свой бизнес, одноименный банк группы был выставлен на продажу. В ноябре 2014 г. единственным бенефициаром кредитной организации был объявлен Владимир Акаев, связанный со структурами Бинбанка. В 2017 г. среди акционеров банка появился Ертаев, а банк начал процедуру объединения с «Алма банком», включая ребрендинг.