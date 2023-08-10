Топ-менеджеров «Тройка-Д банка» осудили за выдачу заведомо невозратных кредитов

В правоохранительных органах также расследуются еще несколько уголовных дел в отношении руководителей «Тройка-Д банка». В мае 2018 г. председатель правления банка – казахстанский бизнесмен и почетный президент холдинга «Алма групп» Жомарт Ертаев был задержан в Москве. Власти Казахстана объявили его вместе с супругой в международный розыск по обвинению в выводе из подконтрольного им Bank RBK более $80 млн. Позже Ертаев был осужден в Алматы на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2019 г. ЦБ отозвал у банка лицензию в связи с многочисленными нарушениями, а в июле кредитную организацию признали банкротом. В 2021 г. Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ арестовал имущество его бывших топ-менеджеров на общую сумму 5,9 млрд руб. Председатель совета директоров Александр Пархоменко также объявлен в розыск.