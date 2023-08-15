Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля

По его мнению, из-за ослабления рубля отток иностранной рабочей силы действительно может быть, но он не превысит долю в 10% от текущего числа работающих в России мигрантов. Интенсивность оттока, по мнению Давлатова, будет зависеть от того, как российские работодатели будут мотивировать иностранных сотрудников. Он считает, что в первую очередь нехватка рабочей силы может наблюдаться в сфере строительства, поскольку при сохранении уровня зарплат могут вырасти цены на жилье, тогда как в сельском хозяйстве и общепите отток маловероятен, так как в этих отраслях «можно себя хотя бы прокормить».