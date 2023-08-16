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Общество

Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде полтонны кокаина через порт Петербурга

Подсудимые граждане Литвы вышли на свободу в зале суда
Максим Солопов
Максим Стулов / Ведомости

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Задержанным в 2019 г. гражданам Литвы грозило пожизненное лишение свободы за создание ОПГ с целью поставок наркотиков.

Судья Елена Поспелова вынесла оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления, а что касается контрабанды наркотиков, обвинение не смогло доказать причастность к ней подсудимых.

Граждане Литвы Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, а также россияне Георгий и Иван Радомировы были освобождены из-под стражи в зале суда еще на прошлой неделе после вердикта присяжных об их невиновности. Теперь в случае вступления приговора в силу они смогут рассчитывать на реабилитацию и материальную компенсацию.

Обвинявшегося в создании организованного преступного сообщества Игориса Григаса присяжные посчитали виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы, но 16 августа он также вышел на свободу. В качестве наказания суд зачел ему срок пребывания в СИЗО.

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Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного департамента МВД, а обвинительное заключение по делу утверждал лично заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По обвинению в контрабанде наркотических средств с целью незаконного сбыта в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) подсудимым грозило пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество в 2013 г. и занимались контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию вплоть до задержания в апреле 2019 г. За это время следователи насчитали 15 партий кокаина общим весом 472 кг, в переправке которых в порт Петербурга обвинялись подсудимые.

«Преступное сообщество состояло из обособленных структурных подразделений, которые имели четко разграниченные функции. Одна группа участников криминальной организации занималась отправкой запрещенного товара, другая – извлекала наркотическое средство из специально оборудованных тайников, третья занималась сбытом», – уверяла официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, брикеты с кокаином либо прятали в технических полостях контейнеров до его загрузки товаром, либо уже вместе с упакованными фруктами.

Как утверждали в МВД, возможности участников предполагаемого преступного сообщества позволяли использовать для контрабанды кокаина «практически любой контейнер, следовавший с коммерческим и торговым грузом в Российскую Федерацию, и любое морское судно из числа курсирующих между эквадорскими портами и Санкт-Петербургом». В зависимости от способа сокрытия кокаина были разработаны механизмы его извлечения из тайников.

Кроме того, по версии обвинения, фигуранты разработали систему конспирации и защиты от разоблачения их деятельности правоохранительными органами. «Игорис Григас, зная о том, что въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен, специально сменил имя и фамилию, что позволило ему незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации для контроля за незаконной деятельностью сообщества», – подчеркивалось в пресс-релизе в МВД.

К расследованию были подключены оперативные сотрудники центрального аппарата ФСБ России, главного управления по противодействию наркотикам МВД России, Федеральной таможенной службы и пограничного управления по Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело в отношении подсудимых состояло из 270 томов.

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Как заявили в МВД, в ходе следствия по делу были допрошены более 230 свидетелей, проведено свыше 50 обысков, 150 экспертиз, в том числе трасологические, портретные, радиотехнические, компьютерно-технические, дактилоскопические, почерковедческие, технико-криминалистические, фототехнические, химические, сравнительные, а также экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств, волокон и волокнистых материалов.

По словам защитников подсудимых, на суд присяжных были представлены допросы оперативных сотрудников, которые ссылались на наличие у них оперативной информации о причастности обвиняемых к преступлению. При подробном допросе источники таких сведений они пояснить не могли, ссылаясь на секретность, заявила «Ведомостям» адвокат Елена Белозерова. Более того, по ее словам, в качестве свидетелей обвинения в суд были приглашены ранее осужденные за мошенничество в отношении Григаса и Ивана Радомирова бывшие оперативные сотрудники ФСКН.

Экс-начальник отдела антинаркотического управления Следственного департамента МВД полковник полиции в отставке Сергей Пелих в беседе с «Ведомостями» высказал предположение, что обвинение изначально не было подготовлено к работе с судом присяжных. «По таким категориям дел уже на стадии возбуждения надо исходить из того, что все собранные доказательства будут оценивать присяжные, а это отдельное искусство: собрать их так, чтобы версия обвинения выглядела убедительно для любого обычного гражданина», – говорит Пелех.

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