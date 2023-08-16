Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде полтонны кокаина через порт Петербурга

Экс-начальник отдела антинаркотического управления Следственного департамента МВД полковник полиции в отставке Сергей Пелих в беседе с «Ведомостями» высказал предположение, что обвинение изначально не было подготовлено к работе с судом присяжных. «По таким категориям дел уже на стадии возбуждения надо исходить из того, что все собранные доказательства будут оценивать присяжные, а это отдельное искусство: собрать их так, чтобы версия обвинения выглядела убедительно для любого обычного гражданина», – говорит Пелех.