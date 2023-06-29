В порту Санкт-Петербурга нашли наркотики на 450 млн рублей
В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 кг кокаина стоимостью на черном рынке 450 млн руб. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Кокаин нашли среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров. По документам, груз следовал по маршруту из Африки в Узбекистан транзитом через Европу.
В ФТС рассказали, что инспектор службы обнаружил посторонние предметы в скрытой полости холодильника, после чего была организована их проверка. В результате под обшивкой нашли 50 брикетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что таможенники обнаружили кокаин.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств – ст. 229.1 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
В июне сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств и лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ в нескольких регионах России. В отношении 22 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.