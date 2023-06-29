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Общество

В порту Санкт-Петербурга нашли наркотики на 450 млн рублей

Ведомости

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 кг кокаина стоимостью на черном рынке 450 млн руб. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Кокаин нашли среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров. По документам, груз следовал по маршруту из Африки в Узбекистан транзитом через Европу.

В ФТС рассказали, что инспектор службы обнаружил посторонние предметы в скрытой полости холодильника, после чего была организована их проверка. В результате под обшивкой нашли 50 брикетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что таможенники обнаружили кокаин.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств – ст. 229.1 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

В июне сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств и лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ в нескольких регионах России. В отношении 22 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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