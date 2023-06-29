В порту Санкт-Петербурга нашли наркотики на 450 млн рублей

В ФТС рассказали, что инспектор службы обнаружил посторонние предметы в скрытой полости холодильника, после чего была организована их проверка. В результате под обшивкой нашли 50 брикетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что таможенники обнаружили кокаин.