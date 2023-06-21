В МВД рассказали об изъятии 240 кг наркотиков при пресечении деятельности ОПГ

В мае Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что на границе с Белоруссией в Смоленской области было изъято 492 кг латиноамериканского кокаина, который следовал в направлении Польши. В ходе досмотра фуры с турецкими номерами нашли тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Помимо этого ФСБ выяснила, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После его остановки также в тайнике были найдены еще 373 упаковки с наркотиками.