В МВД рассказали об изъятии 240 кг наркотиков при пресечении деятельности ОПГ
Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств, а также лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Наркотики были изъяты в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПГ), фигурантами которого являются 28 человек. По предварительным данным ведомства, члены ОПГ могли совершить не менее 61 преступления. Уголовные дела по ст. 210 (организация преступного сообщества) и по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств) объединены в одно производство. В отношении 22 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, в Ивановской области была организована нарколаборатория. Товар распространялся через курьеров и онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. ОПГ работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях и состояла из нескольких подразделений.
В мае Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что на границе с Белоруссией в Смоленской области было изъято 492 кг латиноамериканского кокаина, который следовал в направлении Польши. В ходе досмотра фуры с турецкими номерами нашли тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Помимо этого ФСБ выяснила, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После его остановки также в тайнике были найдены еще 373 упаковки с наркотиками.