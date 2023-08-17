Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц стал фигурантом дела о нежелательной организации

Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц стал фигурантом дела о нежелательной организацииСама организация признана иноагентом
Сопредседатель движения «Голос» (признан НКО – иноагентом) Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Максимальное наказание по ней предусматривает шесть лет лишения свободы.
Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что мера пресечения по делу еще не определена. Мельконьянц не задержан, он находится в Следственном комитете России (СКР) на допросе, но от свидетельств отказался, сославшись на 51 статью Конституции.
Сам «Голос» не является нежелательной НПО. Но в 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations или ENEMO), в которой состоял «Голос», хотя движение приостановило свое членство в ней.
Фабула дела пока неизвестна, но Бирюков подтвердил журналистам, что во время допроса Мельконьянца спрашивали, в том числе о ENEMO.
Они, в «Голосе», ставят себя в привилегированное положение. Другие же столь масштабную работу вести не могут – у них нет такого количества долларов. И наконец: какие же они независимые, если получают деньги из-за рубежа? Против какой партии они высказываются все время? 2011 г.
«Голос» стал первым НКО-иноагентом, включенным в реестр 9 апреля 2013 г. НКО обвинили в политической деятельности за составление проекта избирательного кодекса, а под критерий иностранного финансирования попала норвежская премия имени Андрея Сахарова.
Уголовное дело по ст. ч. 3 ст. 284.1 УК также завели против координатора НКО Владимира Егорова (признан иноагентом). После обыска его доставили в Дорогомиловский суд, ему вменяют и неповиновение полиции. Всего обыски прошли как минимум у 15 членов движения.
«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. был признан иноагентом. В 2016 г. решением Пресненского суда движение НКО было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации оно продолжило работу как незарегистрированная организация. После уточнения законодательства, в 2021 г. «Голос» был признан иноагентом в этом качестве.
Мы открыли для них все двери с наивной верой в то, что люди действительно готовы нам помогать, поскольку они декларируют какие цели – чистота выборов 2020 г.
Глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев указал, движение «выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию». По словам Пискарева, материалы докладов «Голоса» «содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России».
В них критикуется российское избирательное законодательство и «по надуманным основаниям» ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования, отметил Пискарев.
Власти критиковали «Голос» (с недолгим перерывом, когда Памфилова только начала руководить ЦИК) задолго до признания организации иноагентом. В 2011 г. НКО обвиняли в «покушении на присвоение властных полномочий». В качестве аргумента тогдашнего главы ЦИК Владимира Чурова было то, что деятельность «Голоса» «препятствует избранию зарегистрированных кандидатов одной политической партии».