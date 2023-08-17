Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц стал фигурантом дела о нежелательной организации

Они, в «Голосе», ставят себя в привилегированное положение. Другие же столь масштабную работу вести не могут – у них нет такого количества долларов. И наконец: какие же они независимые, если получают деньги из-за рубежа? Против какой партии они высказываются все время? 2011 г.

Владимир Чуров Глава ЦИК в 2007-2016 гг.