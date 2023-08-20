Минобороны сообщило о сбитом дроне в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. ТАСС, а также Telegram-каналы Baza и «112» писали о приостановке полетов в аэропортах «Домодедово» и «Внуково».