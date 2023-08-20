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Минобороны сообщило о сбитом дроне в Подмосковье

Он потерял управление и упал в безлюдном районе
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила летевший над Ступинским районом Московской области в направлении Москвы беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

В результате беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе. Никто не пострадал.

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. ТАСС, а также Telegram-каналы Baza и «112» писали о приостановке полетов в аэропортах «Домодедово» и «Внуково».

В Курске дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего там произошел пожар. Пять человек получили ранения от осколков стекол.

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками Москву и Московскую область. Последний раз Минобороны заявляло об атаках накануне, а также в ночь на 18 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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