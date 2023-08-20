Минобороны сообщило о сбитом дроне в Подмосковье

Минобороны сообщило о сбитом дроне в ПодмосковьеОн потерял управление и упал в безлюдном районе
Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила летевший над Ступинским районом Московской области в направлении Москвы беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.
В результате беспилотник потерял управление и упал в безлюдном районе. Никто не пострадал.
«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. ТАСС, а также Telegram-каналы Baza и «112» писали о приостановке полетов в аэропортах «Домодедово» и «Внуково».
В Курске дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего там произошел пожар. Пять человек получили ранения от осколков стекол.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками Москву и Московскую область. Последний раз Минобороны заявляло об атаках накануне, а также в ночь на 18 августа.