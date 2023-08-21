27% россиян считают Дональда Трампа лучшим хозяином Белого дома

Кроме того, по мнению россиян, в американском истеблишменте есть политики – «простые ребята», которые хотят наладить отношения с Россией, и самым главным примером здесь выступает Трамп. Доля истины в таком взгляде есть: обычно американский президент связан по рукам и ногам разными факторами, но Трамп – более независимый президент, от которого можно было бы ожидать креативного подхода к украинскому кризису. Кеннеди-младший, добавляет Наумов, тоже воспринимается как правдоруб и «свой парень», что влияет на его место в симпатиях россиян.