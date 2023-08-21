27% россиян считают Дональда Трампа лучшим хозяином Белого дома

27% россиян считают Дональда Трампа лучшим хозяином Белого домаСоциологи выяснили, кому отдают предпочтение респонденты в американской предвыборной гонке
Дональд Трамп стал самым популярным среди граждан России кандидатом в президенты США. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного по заказу «Дубравский консалтинг» компанией Russian Field 8–14 августа.
Всего в нем участвовало 1600 человек из всех восьми федеральных округов. Результаты опроса показали, что относительное большинство респондентов не испытывает теплых чувств ко всем из представленных кандидатов в президенты США, которых предложили оценить социологи.
На первом месте по популярности среди кандидатов оказался экс-президент США республиканец Дональд Трамп. Его в качестве хозяина Белого дома хотели бы видеть более четверти опрошенных россиян – 27%.
Вторым по популярности кандидатом у россиян стал демократ Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого в 1963 г. президента США Джона Кеннеди. За его избрание высказалось 11,2% респондентов.
Действующий президент, демократ Джо Байден, по мнению 2% россиян, должен продолжить работу.
Основной конкурент Трампа внутри республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, получил лишь 1% «голосов», все остальные кандидаты – меньше процента. Например, бывшего вице-президента при Трампе Майка Пенса хотели бы видеть президентом 0,3% респондентов.
В сумме кандидатов от республиканской партии (в основном за счет Трампа) поддерживают 29,2% респондентов, от демократической – вдвое меньше, 14%.
27,6% опрошенных заявили, что никто из политиков их не привлекает, а еще 25,8% – затруднились с выбором. 3,4% респондентов отказались отвечать на вопросы соцслужбы.
Как заявил «Ведомостям» руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов, подобных исследований центром не проводилось. «Ведомости» отправили запрос о проведении аналогичного исследования в фонд «Общественное мнение».
Согласно августовскому опросу The New York Times среди американцев, и Байден, и Трамп получили бы по 43% голосов, если бы президентские выборы состоялись в тот период. При этом именно они имеют наибольшие шансы получить номинацию от своей партии – 64% демократов хотели бы видеть кандидатом Байдена, а 54% республиканцев – Трампа.
Симпатии россиян к Трампу объясняются тем, что в России давно сложился крайне отрицательный образ демократической партии, считает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Пока государственные медиа постоянно упоминают демократов в негативном ключе, Трамп набирает популярность. Отдельно ему на руку, продолжает эксперт, играет его образ «крутого мужика», которого зачастую достаточно для формирования симпатий россиян.
Что же касается Кеннеди, то тут все еще проще, добавляет Макаренко: «Люди просто ассоциируют его с президентом Джоном Кеннеди, что и дает такие результаты в опросе».
В российском массовом сознании преобладает стереотип о том, что можно «договориться» о каком-то миропорядке, в котором будет хорошо жить, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Люди проводят прямую линию между своим благосостоянием и главой Белого дома, что является весьма упрощенным взглядом, считает эксперт, так как в такой картине мира не учитывается ряд особенностей международных отношений. Как итог, людям хочется видеть во главе США человека, не связанного с вашингтонским «болотом», а таковыми можно считать Трампа и Кеннеди.
Кроме того, по мнению россиян, в американском истеблишменте есть политики – «простые ребята», которые хотят наладить отношения с Россией, и самым главным примером здесь выступает Трамп. Доля истины в таком взгляде есть: обычно американский президент связан по рукам и ногам разными факторами, но Трамп – более независимый президент, от которого можно было бы ожидать креативного подхода к украинскому кризису. Кеннеди-младший, добавляет Наумов, тоже воспринимается как правдоруб и «свой парень», что влияет на его место в симпатиях россиян.