Преподавание в школах семьеведения призвано повысить рождаемость

Буцкая отметила, что в любую дисциплину можно включить основы семьеведения, даже в математику: «Семейный бюджет! Было пять яблок, съели три, осталось два, и понятно, что еще шесть съесть нельзя!» Кроме того, проблема, по словам Буцкой, в отсутствии преподавателей: «...кто будет учить детей правильно создавать семью? <...>Мария Ивановна? Которой 48 и которая ни разу замужем не была? Или Софья Петровна, у которой три ребенка от разных мужей?»