Преподавание в школах семьеведения призвано повысить рождаемость

Преподавание в школах семьеведения призвано повысить рождаемостьОбщественная палата и Минпросвещения обсудили, как внедрять традиционные ценности в школы
Общественная палата (ОП) взялась за формирование рабочей группы и научно-методического сообщества для создания единой программы «Семьеведения». Введение такого отдельного предмета уже некоторое время обсуждает Госдума и Минпросвещения. Задача предмета, как отметили участники круглого стола в ОП, не только в том, чтобы «внедрять традиционные ценности семьи, любви и нравственности в современную молодежь», но «разобраться с политической проблемой демографии в стране».
Программу семьеведения начал разрабатывать Институт изучения детства, семьи и воспитания, писали «Ведомости». Заместитель директора по научной работе этого учреждения Оксана Шестакова представила на круглом столе исследование, согласно которому только 51% учащихся планируют вступить в брак и завести ребенка. При этом только 16% учащихся обозначили наличие детей как значимую семейную ценность.
Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко объявил, что христианство возникло именно в семье, когда князь Владимир женился на византийской принцессе Анне. То есть тысячу лет спустя после наступления нашей эры. Рыбальченко продолжил, что тогда произошло «преображение человека», поэтому важно «идти по пути духовных основ» в вопросе воспитания семейственности в подрастающем поколении.
Будет хорошо, если семьеведение в учебных заведениях станут вести православные священники, отметил Рыбальченко.
Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») сообщила, что ее коллеги уже занимаются вопросами семьеведения с рабочей группой. По ее словам, еще только предстоит определиться, будет ли семьеведение все-таки отдельным предметом или его основы «будут интегрированы в каждый предмет».
Буцкая отметила, что в любую дисциплину можно включить основы семьеведения, даже в математику: «Семейный бюджет! Было пять яблок, съели три, осталось два, и понятно, что еще шесть съесть нельзя!» Кроме того, проблема, по словам Буцкой, в отсутствии преподавателей: «...кто будет учить детей правильно создавать семью? <...>Мария Ивановна? Которой 48 и которая ни разу замужем не была? Или Софья Петровна, у которой три ребенка от разных мужей?»
По словам Буцкой, сейчас есть 51 пособие, связанное с семьеведением. Нынешние проекты учебника она раскритиковала: «Мне грустно на третьей странице уже!» Она предложила придумать для программы семьеведения сценки или игры, потому что «дети должны унести жизненный опыт».
«Вся нормативная база для запуска обсуждаемого проекта уже есть», – подтвердила представитель Минпросвещения Светлана Кольченко. 18 мая 2023 г. федеральные программы и стандарты утверждены приказом министерства. По словам Кольченко, в каждом предмете нашли отражение тематики традиционных ценностей. Кольченко отмечает, что программа семьеведения необходима для систематизации преподавания. По ее словам, ни одно учебное пособие, связанное с семьеведением, сейчас не «соответствует требованиям, которые задает государственная политика».
Председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Наталья Дмитриевская пояснила, что учебники по семьеведению есть. Их выпускает «Фонд просветителей». В Самарской области по этим пособиям курс уже успешно, по оценке Дмитриевской, преподают.
Она зачитала некую статистику, согласно которой после курса число не желающих создать семью сократилось в 2 раза, а число желающих создать семью увеличилось в 2 раза. При этом Дмитриевская согласилась с предыдущими выступающими, что будет здорово, если во всех предметах будет прослеживаться идеология семейственности. «Но для этого надо переписать ГОСы, переписать все образовательные стандарты и учебники», – добавила Дмитриевская.
Идея вынести семьеведение во внеурочную деятельность имеет во многом экономическое обоснование, заметил председатель правления АНО проектного, научного и методического развития образовательного семьеведения «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаил Смирнов: в школах нет ставок под это. Он подчеркнул, что необходимо направить все силы ближайших десятилетий на то, чтобы «снова вернуть России статус страны семей».
Председатель ОП Ингушетии Ляйла Амерханова согласилась с тем, что преподаватель семьеведения должен иметь педагогическое образование, но дополнила, что самое главное все же личный опыт. Преподавать, по словам председателя, должен человек, который может быть «эталоном и образцом». «В первую очередь должен учить людей тот, кто может говорить с высоко поднятой головой», – пояснила участникам дискуссии Амерханова. При этом добавила, что говорит в первую очередь про регионы Кавказа.
В заключительном монологе Рыбальченко привел в пример выпускниц православной гимназии (он не пояснил какой), у которых не было и мысли делать аборт, «потому что их воспитывали, что это смертный грех и за него придется отвечать». По его мнению, в этом заключается суть семьеведения. «Если это есть в образовательном процессе, то никаких особых курсов по семьеведению не нужно», – заключил Рыбальченко.