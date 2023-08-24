Каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования

Каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образованияИнициативу разрешить преподавать в средней школе выпускникам колледжей лоббирует Минпросвещения
В 2021/22 учебном году каждый шестой учитель в российских школах не имел высшего педагогического образования (15,9% от общего числа, или 172 300 человек), следует из данных статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах». Большинство же учителей имеют высшее педагогическое образование – 84,1% от общего числа (911 100 человек), говорится в сборнике. Еще 2,75%, или 29 800, педагогов окончили вузы, но по другим специальностям. Среднее специальное образование имели 12,41% учителей (134 500 человек). Из них педагогический профиль освоили 11,66% от всех школьных преподавателей (126 300 человек), следует из данных НИУ ВШЭ. Информация об образовании 0,74% педагогов (8000 человек) отсутствует. На конец 2022 г., по данным Росстата, в стране насчитывалось почти 1,08 млн учителей, годом ранее – практически столько же. Минпросвещения не публикует статистику по уровням полученного учителями образования, такие данные есть только для преподавателей в колледжах.
В июне 2023 г. глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования (СПО). «В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы», – говорил Кравцов на полях ПМЭФа. Сейчас в рамках СПО готовят лишь специалистов для детских садов и начальных школ, учителя-предметники обязаны окончить вуз. Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко напомнил, что согласно действующему профстандарту педагога учителями могут работать люди с профильным высшим образованием, с образованием по профильному предмету, а также студенты педвузов старше третьего курса.
Как следует из опроса, проведенного в августе текущего года группой «Актион образование» (входит в группу «Актион»), 19% российских учителей имеют лишь СПО. Среди тех учителей, которые получили педагогическое образование, 64% окончили вузы, а 17% педагогов получили и высшее, и среднее. В опросе приняли участие 625 человек, включая как учителей, так и руководителей образовательных организаций. О том, что они не имеют педагогического образования вовсе, сообщили 19 человек. При этом у каждого пятого педагога в России (20%) есть коллеги, которые работают вообще без профессионального образования, а 23% учителей не обладают квалификационной категорией.
Минпросвещения старается решить кадровую проблему с учителями, считает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. «Выпускники [педвузов] не остаются в школах работать, [для этого] нужны нормальные зарплаты», – поделилась она с «Ведомостями». По ее мнению, для педагогов нужно высшее образование, «по крайней мере бакалавриат». Сопредседатель профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Всеволод Луховицкий сомневается, что преподаватели из колледжей обеспечат приток кадров в школы. Он допускает, что сейчас такие преподаватели могут быть либо в деревнях, либо в маленьких городах, но в Москве их «точно нет».
«Эта инициатива [Кравцова] чрезвычайно вредная и чрезвычайно опасная. <...> Преподавать в школе – это не просто учить детей математике или географии, это в первую очередь педагогика, это сложное искусство», – считает учитель в физико-математическом лицее «Вторая школа» Леонид Перлов. Человек с СПО слишком молод для преподавания в средней школе, а также у него нет достаточного жизненного опыта, что может негативно сказываться на отношениях как с учениками, так и с их родителями, пояснил он. При этом Перлов отметил, что в Москве учителя в среднем звене с 5-го по 11-й классы без высшего образования ему не встречались. Это явление в большей степени характерно для сельской местности.