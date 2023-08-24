Каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования

«Эта инициатива [Кравцова] чрезвычайно вредная и чрезвычайно опасная. <...> Преподавать в школе – это не просто учить детей математике или географии, это в первую очередь педагогика, это сложное искусство», – считает учитель в физико-математическом лицее «Вторая школа» Леонид Перлов. Человек с СПО слишком молод для преподавания в средней школе, а также у него нет достаточного жизненного опыта, что может негативно сказываться на отношениях как с учениками, так и с их родителями, пояснил он. При этом Перлов отметил, что в Москве учителя в среднем звене с 5-го по 11-й классы без высшего образования ему не встречались. Это явление в большей степени характерно для сельской местности.