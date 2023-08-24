Депутаты предлагают сделать «трэш-стримы» отягчающим обстоятельством преступлений

Чnо такое трэш-стримы

Чиновники обратили внимание на проблему трэш-стримов после трансляции видеоблогера Reeflay (Стаса Решетняка) в 2020 г. Мужчина в прямом эфире избил девушку, которая вскоре умерла. По данным следствия, у потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.

Тогда председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести уголовную ответственность за трэш-стримы с нака занием в виде штрафа или лишения свободы сроком до шести лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на предложение поручила комитету по конституционному законодательству разработать ограничения для жестоких трансляций в интернете. Уже тогда она сообщала, что Россия с подобными мерами сильно опаздывает.

В марте 2023 г. общественный резонанс получил еще один случай. Во время трансляции стримера RTeshka умер мужчина, получивший задание выпить большое количество алкоголя. А в апреле другой стример Дмитрий Серов после унижений и оскорблений избил свою дочку на камеру. По данным Центра социологических исследований «14-35», 53,6% респондентов слышали о трэш-стримах и 57,7% считают их популярными.