Депутаты предлагают сделать «трэш-стримы» отягчающим обстоятельством преступлений

Депутаты предлагают сделать «трэш-стримы» отягчающим обстоятельством преступленийЗа их публикацию в интернете авторам может грозить штраф до 700 000 рублей
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым направила на отзыв в правительство законопроект об ужесточении ответственности за «трэш-стримы» – общедоступные онлайн-трансляции, во время которых показываются сцены совершения противоправных действий с особой жестокостью, садизмом и мучениям для потерпевшего. Документ (есть в распоряжении «Ведомостей») предлагает поправки в федеральные законы «Об информации», «О защите детей», а также в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Депутаты рассчитывают на то, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Поправками предполагается сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Соответствующие изменения могут быть внесены в ч. 1 ст. 63 УК. Таким образом, срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от 8 до 20 лет, либо пожизненно вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет (законопроект дополняет ч. 2 ст. 105 УК новым пунктом «о»).
В общей сложности усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике трэш-стримеров. Помимо убийства это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести и легкого вреда, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Причем по указанным составам добавлено дополнительное наказание в виде запрета занимать «определенные должности или заниматься определенной деятельностью», что «позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет», говорится в пояснительной записке.
Для случаев распространения в интернете фото и видео сцен с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, их последствий, призывов к их совершению, а также пропаганды из корыстных, хулиганских побуждений предлагаются также поправки в КоАП РФ. В частности, согласно новой статье 6.20.1, размер штрафа для граждан будет составлять от 200 000 до 600 000 руб., для должностных лиц – от 300 000 до 700 000 руб., следует из документа. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Законопроектом устанавливается, что протокол об административном правонарушении будет составляться должностными лицами Роскомнадзора и полиции, а рассматривать дела будет суд, следует из пояснительной записки.
Под особой жестокостью понимаются «пытки, истязания, глумление над жертвой, издевательства, проявления садизма либо мучения для жертвы, <...>, а также причинение боли или страданий животному», сказано в законопроекте.
Исключения составят произведения науки, литературы, искусства, имеющие значительную историческую, художественную или культурную ценность, материалы СМИ и контент, используемый в научных, медицинских или образовательных целях. В последнем случае их изучение должно быть предусмотрено государственными образовательными стандартами.
Законопроектом также предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые добавят в перечень для мониторинга владельцами социальных сетей «фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, их последствий, призывы к их совершению и пропаганду» (п. 5 ч. 1 ст. 10.6).
«Важно, чтобы сами площадки, где, собственно, это происходит, понимали, что их ответственность – это фильтровать такой контент, выявлять его и блокировать», – говорил ранее Метелев. Публикация данного контента станет основанием для включения интернет-страницы в Реестр доменных имен и сетевых адресов с запрещенной к распространению в России информацией (п. 1 ч. 5 ст. 15.1). Подобные материалы также нельзя будет распространять среди детей, согласно поправкам в ч. 2 ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».
Чnо такое трэш-стримы
Чиновники обратили внимание на проблему трэш-стримов после трансляции видеоблогера Reeflay (Стаса Решетняка) в 2020 г. Мужчина в прямом эфире избил девушку, которая вскоре умерла. По данным следствия, у потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.
Тогда председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести уголовную ответственность за трэш-стримы с нака занием в виде штрафа или лишения свободы сроком до шести лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на предложение поручила комитету по конституционному законодательству разработать ограничения для жестоких трансляций в интернете. Уже тогда она сообщала, что Россия с подобными мерами сильно опаздывает.
В марте 2023 г. общественный резонанс получил еще один случай. Во время трансляции стримера RTeshka умер мужчина, получивший задание выпить большое количество алкоголя. А в апреле другой стример Дмитрий Серов после унижений и оскорблений избил свою дочку на камеру. По данным Центра социологических исследований «14-35», 53,6% респондентов слышали о трэш-стримах и 57,7% считают их популярными.
Вопрос оперативной блокировки трэш-стримов назрел достаточно давно, говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Ключевым моментом в нем, по его словам, оставалось определение критериев такого рода роликов. Трэш-стриминговый контент представляет собой угрозу общественной нравственности, убежден Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. По его мнению, после закрытия одного канала стримеры открывают новый. «Наличие же санкций УК и КоАП не позволит им делать это бесконечно, так как в соответствующий момент «вещателя» пресекут правоохранительные органы», – сообщил «Ведомостям» эксперт.
Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян считает, что и сейчас законодательство позволяет вносить подобную информацию в запрещенные списки. Едидин добавил, что материалы с так называемыми трэш-стримами блокируются Роскомнадзором на основании решений судов или в связи с наличием в контенте иной запрещенной информации: например, пропаганды суицидального поведения, противоправных действий против несовершеннолетних и т. д. То есть в зависимости от содержания трансляции его автора можно привлечь к ответственности по различным статьям УК или КоАП, сказал он. «Трэш в стримах уже ограничивается площадками в рамках действующего законодательства и существующих правил самих площадок», – сказал «Ведомостям» представитель российской онлайн-отрасли. По его мнению, введение дополнительного регулирования – избыточная мера.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что операторам или владельцам социальных сетей будет направляться требование об удалении противоправного контента, а в случае его неисполнения последуют штрафы. Уголовная ответственность владельцев и администраторов сервисов, с помощью которых осуществляются трансляции стримов, по его мнению, маловероятна.
«Ведомости» направили запросы представителям Роскомнадзора и социальной сети «Одноклассники». Представитель VK отказался от комментариев.