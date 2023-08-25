Вузовский курс «Основы российской государственности» будет адаптивным

Но сделать удалось не все. Полосин посетовал, что они не успели снять совместно с обществом «Знание» 100 фильмов к 1 сентября. «Ну не сняли! Но вы поймите, что сняли 68!» – воскликнул Полосин. Кроме того, из невыполненных задач госслужащий обратил внимание на неснятые 18 типовых лекций. «Но к тому моменту, как их надо будет читать, они у нас будут, за сентябрь мы все, что не успели снять, мы доснимем», – пообещал он.