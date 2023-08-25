Вузовский курс «Основы российской государственности» будет адаптивным

Вузовский курс «Основы российской государственности» будет адаптивнымНа презентации объясняли, почему его нельзя считать пропагандой
Министерство науки и высшего образования в рамках проекта «ДНК России» совместно с администрацией президента презентовало курс «Основы российской государственности». О его введении президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете по молодежной политике.
«То, что мы делаем, это не пропаганда, – заявил студентам на презентации глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. – Я бы назвал это по примеру философии конфуцианства исправлением имен». Мнение о том, что курс – это якобы «пропаганда», распространяют «злые языки», посетовал Фадеев. Он пояснил, что «не видит ничего дурного в понятии «идеология пропаганды», но авторы учебника делают «гораздо больше».
Научный руководитель «ДНК России» и проректор РАНХиГС Андрей Полосин возразил, что курс не является пропагандой вовсе, потому что его задача – объяснить, как работает государство, какие сейчас отношения человека с государством предполагает нормативно-правовая система. Фадеев также перечислил понятия, которые наиболее актуальны, по его мнению, в современной России. Ими оказались «долг», «суверенитет» и «благодать». Все они, по его словам, найдут свое отражение в новой дисциплине.
Толерантность, т. е. терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, участники презентации раскритиковали. Депутат Госдумы Сергей Кабышев сообщил, что толерантность «является основой либеральной идеологии». Чиновник предположил, что это понятие – «разрушающее безразличие» и привел в пример историю судьи Верховного суда США Рут Гинзбург, которая перед смертью якобы сказала, что главная ошибка ее жизни – голос за однополые браки.
По мнению депутата, студентам необходимо рассказывать, что именно осмысленный патриотизм – подлинная основа государственности. «Этот курс – стержень, основа, столп, потому что он формирует систему принципов основополагающих начал, на которые у нас все остальное нанизывается», – подтверждает омбудсмен Татьяна Москалькова.
К новому учебному году почти 6000 педагогов прошли подготовку для преподавания нового курса, заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Кроме того, разработчики успели написать Рабочую программу дисциплины, сделать методические разработки и учебные пособия.
Но сделать удалось не все. Полосин посетовал, что они не успели снять совместно с обществом «Знание» 100 фильмов к 1 сентября. «Ну не сняли! Но вы поймите, что сняли 68!» – воскликнул Полосин. Кроме того, из невыполненных задач госслужащий обратил внимание на неснятые 18 типовых лекций. «Но к тому моменту, как их надо будет читать, они у нас будут, за сентябрь мы все, что не успели снять, мы доснимем», – пообещал он.
Следующим этапом работы в течение 2024 г. будет создание новых отдельных учебников для управленцев, экономистов, правоведов и других направлений. Но, возможно, это будет, как отмечает проректор, опять же только после формирования «основной системы понятий». По мнению проректора, еще предстоит «гигантская работа».
Научный руководитель «ДНК России» также отметил, что правительство утвердило «небольшой, но достаточный бюджет» на ближайшие три года работы, что даст возможность эффективнее справляться с поставленными задачами. Необходимо также обозначить название новой идеологии, так как новая концепция, по словам Полосина, «не коммунизм, не социализм, не либерализм, не неолиберализм». Проректор в шутку предложил назвать ее «путинизм».
Авторы курса сделали два разных учебника. Один для «студентов, изучающих социогуманитарные науки», а второй – для студентов «естественно-научных и инженерных специальностей». Как и ранее рассказывал Полосин, учебники поделены на пять разделов. Они называются: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности Российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны».
Название разделов одинаковое в двух изданиях, но содержание разделов отличается. Гуманитариям на 30 страницах объясняют, что такое герб и что такое флаг. В учебном пособии же для студентов естественно-научных и инженерно-технических специальностей авторы сразу после короткого введения переходят к первому разделу.
В разделе «Что такое Россия» гуманитариям будут преподавать две из трех глав с разных аспектов историю страны, а студентам технических и естественно-научных профилей в первую очередь географию, народы, испытания и победы России. Среди героев России авторы учебника выделили, например, Сергия Радонежского и Глеба Кржижановского.
При этом империализм как отдельная глава упоминается только в учебниках для технических и естественно-научных профилей. Во втором разделе «Российское государство-цивилизация» есть отдельная глава под названием «На пути к империи». В ней осмысляется исторический опыт империализма в России. У гуманитариев вместо этого ставится проблема под названием «Цивилизация или цивилизации», черты цивилизации и народовластие.
Авторы учебника также в пособиях для гуманитариев отдельно прописали «принципы нашего народа». Ими оказались «сила и ответственность», что кроме всего прочего иллюстрируется фильмом Балабанова «Брат», «согласие и сотрудничество», ведь, как якобы заметил Константин Аксаков в ХIХ в., западные страны, в отличие от России, формировались посредством завоеваний. Россия же объединялась «из-за вынужденной меры» для «противостояния внешней угрозе». Последней парой «понятий» авторы выбрали «созидание и развитие».
«Возвращение России» – так называется одна из глав в последнем разделе учебника для технических и естественно-научных направлений. В ней студентам объясняют, что Россия «самой природой» определена как автономная страна, чего нельзя сказать об Америке, которая гораздо больше «зависима от мира», чем Россия. Авторы объясняют: дело в том, что Россия богата не только нефтью и газом, но и другими природными ресурсами. При этом в пособии отмечается, что в России есть демографические проблемы, однако «эта слабость при определенных условиях может стать силой», заявляют авторы.