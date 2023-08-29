Суд приговорил автоюристов за мошенничество со страховыми выплатами на 100 млн

Не случайно предъявлялись они крупнейшему на тот момент страховщику ОСАГО, что не могло вызвать серьезных подозрений со стороны СБ страховщика в силу его больших объемов выплат, а также РСА, который выплачивает за ушедших с рынка страховщиков, что в принципе делает проверку конкретных выплатных дел затруднительной, – говорит Ефремов. – Но в том, как работали эти «автоюристы», был ряд стандартных для них проколов. Например, обращало на себя внимание даже то, насколько однотипно формировались документы – буквально они даже печатались на одном принтере. Интересно также, что базу потерпевших в ДТП, на которых делались фальшивые договоры цессии, недобросовестные автоюристы явно получили у обычных автоюристов».