Суд приговорил автоюристов за мошенничество со страховыми выплатами на 100 млн

Суд приговорил автоюристов за мошенничество со страховыми выплатами на 100 млнОбвиняемые подделывали документы пострадавших в ДТП для похищения средств
Мещанский районный суд вынес приговор юристам, обвиняемым в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Москвы. Расследованием дела занимались сотрудники Главного следственного управления московской полиции. Суд признал юристов Татьяну Митро, Марию Тамаеву, Михаила Павлова, Ольгу Стародубцеву, Татьяну Гамулину и Ольгу Суханову виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).
По версии следствия, обвиняемые действовали с 15 сентября 2014 г. по 24 июня 2019 г., вводя в заблуждение пострадавших в ДТП о якобы неправильно проведенных первоначальных оценках ущерба их автомобилям и, соответственно, якобы имевшем место занижении страховых выплат или якобы необоснованных отказах в них. Доверчивых граждан юристы «склоняли к заключению договоров уступки прав требования (цессии) с подконтрольными злоумышленникам юридическими и физическими лицами, от имени которых инициировали претензии в страховые компании и исковые заявления в суды с приложенными поддельными документами, обосновывающими взыскание денежных средств по страховым случаям», заявили в прокуратуре.
Как подчеркивалось в обвинении, в действительности сообщники не имели намерений исполнять обязательства по договорам цессий, подделывали подписи сторон в договорах и в итоге похищали денежные средства страховых компаний, контролируя направление досудебных претензий и исков к страховщикам с использованием подложных документов. По данным собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, в качестве потерпевшей стороны в деле выступают представители ПАО «Росгосстрах» и Российский союз автостраховщиков (РСА), который осуществляет выплаты за ушедших с рынка страховщиков.
С учетом позиции обвинения, которое представляла Мещанская межрайонная прокуратура Москвы, суд приговорил Митро и Тамаеву к 13 и 12 годам колонии, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения их несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста. Остальным суд назначил наказания от 5 до 8 лет лишения свободы условно с различными испытательными сроками. Всем обвиняемым назначены штрафы в размере от 250 000 до 800 000 руб. Помимо этого удовлетворен гражданский иск о взыскании с подсудимых солидарно 6,4 млн руб.
Подобные крупные дела скорее разовое явление на страховом рынке, заявил «Ведомостям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. «В этом деле обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, убытки, по которым делались фальшивые договоры цессии, произошли в 2017–2018 гг. Практически все они были относительно не крупными – в пределах 20 000–40 000 руб.
Не случайно предъявлялись они крупнейшему на тот момент страховщику ОСАГО, что не могло вызвать серьезных подозрений со стороны СБ страховщика в силу его больших объемов выплат, а также РСА, который выплачивает за ушедших с рынка страховщиков, что в принципе делает проверку конкретных выплатных дел затруднительной, – говорит Ефремов. – Но в том, как работали эти «автоюристы», был ряд стандартных для них проколов. Например, обращало на себя внимание даже то, насколько однотипно формировались документы – буквально они даже печатались на одном принтере. Интересно также, что базу потерпевших в ДТП, на которых делались фальшивые договоры цессии, недобросовестные автоюристы явно получили у обычных автоюристов».
По оценкам Всероссийского союза страховщиков, на долю выплат по мошенническим схемам и схемам автоюристов по-прежнему приходится 10–15% от всех страховых выплат. Как уточнили в ассоциации страховщиков, сейчас вновь растет показатель накладных расходов в судебных выплатах над основной суммой страховой выплаты. За первое полугодие 2023 г. он достиг 1,92 руб. штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО (в среднем по стране). По итогам 2022 г. значение составляло 1,75, а в 2021-м – 1,5. Динамика роста этого показателя вновь указывает на проблему со страховыми мошенниками и недобросовестными автоюристами, на которую неоднократно обращали внимание РСА и страховое сообщество, заявили в ассоциации страховщиков.