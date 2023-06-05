Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четыре года подряд

Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четыре года подрядЭто объясняется высокой частотностью аварий таких автомобилей
Выплаты страховщиков по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для легковых такси, оформленным с 2018 по 2020 г., составили чуть более 8 млрд руб. – это превышает полученные премии более чем на 1,5 млрд руб., подсчитал Банк России. По оформленным в 2021 г. полисам выплаты хоть и ненамного, но все же превысили сборы и в среднем остались на уровне 4,1 млрд руб.
Большинство договоров, заключенных в 2022 г., все еще действуют – по ним происходят страховые случаи и выплаты. По данным ЦБ, в прошлом году таксисты оформили 175 000 полисов ОСАГО, из которых 121 000 на физлиц и 54 000 на юрлиц. На конец марта они уже принесли 26 000 убытков на сумму 2 млрд руб., что составляет более 40% от полученных премий (4,6 млрд руб.), говорится в обзоре. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на первый год после заключения договоров ОСАГО приходится только 28% выплат по ним и еще 60% – на второй.
0,5% рынка
С 2018 г. портфель ОСАГО в сегменте такси практически удвоился, в 2021-2022 гг. заключалось порядка 180 000 таких договоров ежегодно. Но этот сегмент рынка составляет только 0,5% от общего количества полисов ОСАГО для легковых автомобилей, отмечает регулятор.
Средний размер выплаты по страховому случаю по вине такси в прошлом году превысил 74 000 руб. Средняя выплата за вред, причиненный имуществу, составила 73 642 руб., жизни и здоровью – 131 957 руб.
Значительное превышение выплат по убыткам над уплаченными взносами ЦБ объясняет высокой аварийностью транспорта: таксисты становятся виновниками аварий в семь раз чаще, чем обычные водители легковых автомобилей.
По ОСАГО для физлиц частота выше в шесть раз, юридических лиц – в девять раз. Это связано с тем, что к управлению такси, оформленного на гражданина, чаще всего (86% полисов в 2022 г.) допущено не более двух водителей, а юрлица в 99% случаев в 2022 г. заключали договоры без ограничения количества лиц, допущенных к управлению (полисы «мультидрайв»). Как правило, чем больше количество потенциальных водителей, тем выше интенсивность эксплуатации автомобиля и, как следствие, больше частота страховых случаев, поясняет ЦБ. Поэтому для юрлиц стоимость страховки выше – примерно в два раза больше, чем для физлиц. Например, в 2022 г. таксисты в среднем платили за ОСАГО 20 157 руб., что на 24,4% больше, чем в 2021 г. Тогда как цена страховки для компаний была больше на 25,6%, чем годом ранее, и составила 40 659 руб., следует из данных ЦБ.
Оформление страховки «мультидрайв» действительно увеличивает ее стоимость, так как страховые компании не могут отследить историю вождения и наступления страховых случаев для человека, который сядет за руль автомобиля, поясняет президент РСА Евгений Уфимцев. Оптимальным вариантом решения проблемы он видит снижение таксопарками использования полисов, рассчитанных на неопределенное количество водителей, и усиление подготовки таксистов. Многие годы за убыточное ОСАГО для такси доплачивали обычные автомобилисты, сейчас эта практика начинает постепенно уходить в прошлое, так как поэтапно вводится принцип «плати как водишь» (за счет коэффициента аварийности), отмечает Уфимцев.
Также с апреля 2022 г. запущен перестраховочный пул, в котором каждый страховщик ОСАГО может перестраховать свои риски. По данным ЦБ, в него передается 78% договоров ОСАГО для такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для остальных полисов автогражданки. Причем это в основном убыточные полисы – их передача в перестраховочный пул позволяет разделить убытки между всеми участниками рынка, отмечает ЦБ.
В середине мая Национальный совет такси попросил администрацию президента принять меры для снижения стоимости полисов ОСАГО на легковые автомобили такси, писали «Ведомости». По данным опроса таксистов, цены на ОСАГО за последний год выросли вдвое, при этом некоторые страховщики отказываются оформлять полисы, что уводит значительную часть перевозчиков из легального сегмента.