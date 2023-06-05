Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четыре года подряд

По ОСАГО для физлиц частота выше в шесть раз, юридических лиц – в девять раз. Это связано с тем, что к управлению такси, оформленного на гражданина, чаще всего (86% полисов в 2022 г.) допущено не более двух водителей, а юрлица в 99% случаев в 2022 г. заключали договоры без ограничения количества лиц, допущенных к управлению (полисы «мультидрайв»). Как правило, чем больше количество потенциальных водителей, тем выше интенсивность эксплуатации автомобиля и, как следствие, больше частота страховых случаев, поясняет ЦБ. Поэтому для юрлиц стоимость страховки выше – примерно в два раза больше, чем для физлиц. Например, в 2022 г. таксисты в среднем платили за ОСАГО 20 157 руб., что на 24,4% больше, чем в 2021 г. Тогда как цена страховки для компаний была больше на 25,6%, чем годом ранее, и составила 40 659 руб., следует из данных ЦБ.