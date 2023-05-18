Совет таксистов просит АП снизить стоимость ОСАГО

Национальный совет такси попросил администрацию президента (АП) принять меры для снижения стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на легковые автомобили такси. Об этом говорится в письме ассоциации на имя руководителя АП Антона Вайно от 26 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом.