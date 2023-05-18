Совет таксистов просит АП снизить стоимость ОСАГО

Совет таксистов просит АП снизить стоимость ОСАГОИначе выполнить положения принятого закона о перевозках будет сложно, говорят в отрасли
Национальный совет такси попросил администрацию президента (АП) принять меры для снижения стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на легковые автомобили такси. Об этом говорится в письме ассоциации на имя руководителя АП Антона Вайно от 26 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом.
Исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская уточнила «Ведомостям», что АП перенаправила письмо в ЦБ и Минфин.
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