Экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо получил 8,5 года колонии

Экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо получил 8,5 года колонииСуд в Петербурге признал его виновным в хищении более 900 млн рублей при реконструкции Эрмитажа
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провозгласил обвинительный приговор бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо по делу о хищении свыше 916 000 000 руб., выделенных на строительство комплекса зданий музея Эрмитаж.
Судья Юлия Трофимова признала его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованное группой, в особо крупном размере) и назначила Мазо наказание по совокупности приговоров в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 000 руб.
Экс-чиновник вину не признал, но 500 000 руб. уже возместил, уточнил представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Судебный процесс по существу длился с конца прошлого года. Судом и следствием было установлено, что Мазо, будучи на своей должности, в 2015 г. с соучастниками похитили бюджетные средства, предназначенные на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж» в рамках госконтракта. Тендер был заключен в декабре 2015 г. с «Мехстройтрансом».
Из материалов дела следует, что в бывший чиновник вместе с экс-замминистра культуры Григорием Пирумовым создали преступное сообщество. Для мошенничества с бюджетными средствами они привлекли к участию фактического владельца группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, а также председателя правления «Нефтяного альянса» Олега Григора, директора «Мехстройтранса» Валерия Рогова и финансового директора «Горизонта» Юлию Бегезу. Похищенные средства, по данным прокуратуры, они легализовали с помощью подконтрольных фирм.
Уголовное дело в отношении Мазо было выделено в отдельное производство от остальных фигурантов расследования. Генеральная прокуратура РФ с 2018 г. добивалась его экстрадиции в Россию из Австрии. 25 марта 2021 г. австрийские компетентные органы выдали Мазо российским властям.
В рамках дела по ходатайству Следственного комитета на дорогостоящую недвижимость Мазо были наложены обеспечительные аресты. Представитель СКР отметил, что арестовано имущество не только в России на 130 млн руб., но и недвижимось в Испании: земельный участок площадью более 1000 кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и иные постройки, расположенные на участке. Минимальная кадастровая стоимость перечисленной недвижимости в Испании на 26 июня 2018 г. составляла более 485 000 евро, а рыночная – более 1,5 млн евро, добавили в ведомстве.
6 июля 2022 г. Красногорский городской суд Московской области приговорил Пирумова к 9 годам колонии со штрафом 1,5 млн руб. Колесников, Григор, Бегеза и Рогов получили от 6 лет условно до 8 лет реального срока.
Экс-замминистра Пирумов тогда свою вину в многомиллионных хищениях не признал. Для него это был уже не первый приговор. В 2017 г. Пирумов был осужден к полутора годам колонии по «делу реставраторов». Дорогомиловский суд признал его виновным в мошенничестве на 164 млн руб., но от наказания бывший заместитель министра культуры был освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.