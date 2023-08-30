Экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо получил 8,5 года колонии

В рамках дела по ходатайству Следственного комитета на дорогостоящую недвижимость Мазо были наложены обеспечительные аресты. Представитель СКР отметил, что арестовано имущество не только в России на 130 млн руб., но и недвижимось в Испании: земельный участок площадью более 1000 кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и иные постройки, расположенные на участке. Минимальная кадастровая стоимость перечисленной недвижимости в Испании на 26 июня 2018 г. составляла более 485 000 евро, а рыночная – более 1,5 млн евро, добавили в ведомстве.