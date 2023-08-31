Бизнесмена приговорили к году принудительных работ по делу об обмане дольщиков

Сам Тараскин сообщил «Ведомостям», что вину не признает и, наоборот, считает себя, как и других дольщиков, жертвой «рейдерского захвата» своего проекта. «Только они потеряли чуть больше 10 млн, а я вложил в проект 200 млн», – уверяет Тараскин. По его словам, деньги граждан вообще привлекал его заместитель, а он в это время «был в другом городе». Бизнесмен также уточнил, что закон только с 2018 г. запретил кооперативам привлекать деньги граждан для строительства, а до этого кооператив в силу особенностей хозяйственной деятельности не должен был регистрировать взносы граждан в Росреестре. Кроме того, Тараскин заявил, что сам обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуацию вокруг строительства ЖК, в которое он инвестировал.