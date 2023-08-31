Бизнесмена приговорили к году принудительных работ по делу об обмане дольщиков

Бизнесмена приговорили к году принудительных работ по делу об обмане дольщиковЕго компания занималась строительством ЖК в Московской области
В среду Басманный суд Москвы признал председателя жилищно-строительного кооператива «Радоград» 66-летнего Сергея Тараскина виновным в незаконном привлечении денежных средств дольщиков для строительства многоквартирных домов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК) и приговорил его к году принудительных работ, сообщили «Ведомостям» в прокуратуре Москвы.
По версии обвинения, в период с 2016 по 2019 г. мужчина привлек денежные средства 17 граждан на сумму более 11 млн руб. для строительства многоквартирных домов, не имея соответствующего разрешения, а заключенные договоры о долевом строительстве не были предоставлены в Росреестр. В итоге дома не были достроены и введены в эксплуатацию, а обещанные квартиры не были переданы собственникам, уточняют в прокуратуре. Средства дольщиков были возвращены, но не в полном объеме, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Компания «Радоград» занималась строительством ЖК «Солнечный град» в Воскресенском районе Московской области. Сейчас его достройкой занимается Фонд защиты прав дольщиков Московской области, учрежденный региональными властями. На его сайте указано, что в общей сложности своих квартир на объекте «Солнечный град» ожидают 144 участника долевого строительства.
Сам Тараскин сообщил «Ведомостям», что вину не признает и, наоборот, считает себя, как и других дольщиков, жертвой «рейдерского захвата» своего проекта. «Только они потеряли чуть больше 10 млн, а я вложил в проект 200 млн», – уверяет Тараскин. По его словам, деньги граждан вообще привлекал его заместитель, а он в это время «был в другом городе». Бизнесмен также уточнил, что закон только с 2018 г. запретил кооперативам привлекать деньги граждан для строительства, а до этого кооператив в силу особенностей хозяйственной деятельности не должен был регистрировать взносы граждан в Росреестре. Кроме того, Тараскин заявил, что сам обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуацию вокруг строительства ЖК, в которое он инвестировал.
По мнению предпринимателя, следствие и прокуратура не нашли никаких оснований для обвинений его в хищении средств дольщиков, поэтому вменили ему довольно редкую статью УК. Суд же, вероятно, учел все эти обстоятельства при вынесении приговора, предположил Тараскин. Решения, обжаловать его или нет, предприниматель еще не принял. Еще в 2021 г. Арбитражный суд Калужской области признал его банкротом. С соответствующим заявлением обратился сам предприниматель.