В правительстве назвали самые востребованные у абитуриентов вузы

Помимо этого, по мнению Сафонова, учителя предпочитают работать с отличниками или потенциальными олимпиадниками, а ученикам среднего уровня знаний не уделяют должного внимания. С первыми, по его словам, работать легче, тогда как школьников, получающих четверки или тройки, гораздо больше и именно они при должной подготовке могли бы сдавать профильную математику. Сафонов считает, что именно этот факт влияет на то, что большинство абитуриентов по-прежнему предпочитают гуманитарные специальности техническим. Для решения этой проблемы необходимо менять подходы к преподаванию математики и физики в школах, заключил он.