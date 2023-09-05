В правительстве назвали самые востребованные у абитуриентов вузы

В правительстве назвали самые востребованные у абитуриентов вузыНаибольшей популярностью у абитуриентов в этом году пользовались ВШЭ и РАНХиГС
Самыми востребованными вузами у абитуриентов в 2023 г. стали Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), Казанский федеральный университет (КФУ), Уральский федеральный университет (УФУ), НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и Финансовый университет при правительстве. Об этом 4 сентября заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Всего, по его словам, российские вузы зачислили более 1,2 млн первокурсников.
Во время приемной кампании ВШЭ 2023 г. число заявлений от абитуриентов выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом – до 91 000, рассказал представитель пресс-службы вуза. На первый курс бакалавриата зачислено более 9300 человек, магистратуры – более 6500 человек, добавил он. По его мнению, студенты стремятся во ВШЭ для того, чтобы «получить качественное образование» и «накопить как можно больше разнообразных компетенций».
Представитель РАНХиГС рассказал «Ведомостям», что вуз стал лидером по количеству поданных заявлений на бюджетные места – 64 319 заявлений. Всего в РАНХиГС на очную форму обучения зачислено 14 774 студента: в Москве – 4910 человек (из них 721 человек на бюджет), в филиалы – 9864 человека (из них 3065 на бюджет). Олимпиадники составили 36,5% от всех студентов, зачисленных на бюджет, уточнил он. «Президентская академия в этом году закрепила позиции вуза первого выбора», – заявил «Ведомостям» ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
«Ведомости» также запросили остальные упомянутые Чернышенко вузы, но пока не получили ответов.
«Самыми популярными у абитуриентов стали направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент», – рассказал Чернышенко премьер-министру. По его словам, в этом году распределение контрольных цифр приема (КЦП) было «максимально увязано с потребностями экономики».
Заместитель главы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко пояснил «Ведомостям», что объем бюджетных мест формируется исходя из потребностей экономики, приоритетных направлений, которые предусмотрены государственной политикой стратегического развития, запросов субъектов страны, а также центром ответственности, который формирует кадровую политику в определенных отраслях.
КЦП – это количество бюджетных мест, на которые осуществляется набор по разным направлениям подготовки и формам обучения. На приемную кампанию в вузы в 2023 г. Минобрнауки выделило 590 000 бюджетных мест. В 2022 г. их было 618 000. Помимо этого, для новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – выделены места сверх обозначенного объема.
При формировании структуры бюджетных мест отводилась серьезная роль регионам, говорит Чернышенко. Всего было установлено 626 278 бюджетных мест, из которых 37 089 (почти 6%) распределено вузам новых субъектов РФ (в 2022 г. по итогам референдума к России присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).
6%
от всех бюджетных мест в России было распределено вузам новых регионов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Кроме этого, по поручению президента на обучение были зачислены участники спецоперации и их дети в рамках отдельной квоты – около 8500 человек. «Такие ребята у нас есть практически во всех регионах. Многие из них поступили в ведущие вузы страны», – добавил он.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отмечает, что второй год подряд в стране сокращается число выпускников, сдающих профильную математику. Это связано с «наметившейся в школах тенденцией по уменьшению времени преподавания технических предметов», считает он.
Помимо этого, по мнению Сафонова, учителя предпочитают работать с отличниками или потенциальными олимпиадниками, а ученикам среднего уровня знаний не уделяют должного внимания. С первыми, по его словам, работать легче, тогда как школьников, получающих четверки или тройки, гораздо больше и именно они при должной подготовке могли бы сдавать профильную математику. Сафонов считает, что именно этот факт влияет на то, что большинство абитуриентов по-прежнему предпочитают гуманитарные специальности техническим. Для решения этой проблемы необходимо менять подходы к преподаванию математики и физики в школах, заключил он.