Абитуриенты отдают предпочтение специалитету

Абитуриенты отдают предпочтение специалитетуТакой выбор чаще делали в вузах – участниках эксперимента, где можно было выбрать продолжительность обучения
Шесть российских университетов, которые вошли в этом году в пилотный проект в рамках реформы высшего образования, отчитались о росте числа абитуриентов. При этом такую тенденцию они связывают именно с возможностью выбора между бакалавриатом и специалитетом по одному направлению.
О реформе президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля. А 12 мая он подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Предполагается три ступени обучения: базовое высшее (срок освоения – от четырех до шести лет), затем специализированное высшее (от года до трех), а также аспирантура.
Эксперимент, в рамках которого абитуриенты сами выбирают продолжительность обучения, с этого года идет в шести вузах:
– Балтийском федеральном университете им. И. Канта,
– Московском авиационном институте,
– Санкт-Петербургском горном университете,
– Московском педагогическом госуниверситете,
– Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС,
– Томском госуниверситете (ТГУ).
Как сообщил представитель Минобрнауки, на 2023/2024 учебный год Санкт-Петербургскому горному университету было выделено 2337 бюджетных мест: 982 – на специалитет, 940 – на бакалавриат и 41 – на магистратуру. При этом в приемную кампанию этого года вуз зафиксировал рекордное число заявлений – более 40 000, на 6000 больше по сравнению с предыдущими годами.
«Результаты приемной кампании очевидны: наши идеи и решения, в том числе создание в рамках пилотного проекта «ядра высшего образования», освоение которого обязательно для всех направлений подготовки, поддержаны на всех уровнях. И работодателями, и вузовским сообществом, и, что самое главное, абитуриентами», – рассказал «Ведомостям» ректор вуза Владимир Литвиненко.
Число поданных абитуриентами заявлений возросло и в ТГУ. В вуз подано почти 40 000 заявлений от 15 000 выпускников школ, что на 18% больше по сравнению с 2022 г. На бюджет уже зачислены 3979 человек, более 400 – на 13 пилотных программ вуза. Проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков отмечает повышенный интерес абитуриентов именно к таким программам: они были популярнее других направлений в среднем на 18–20%. Одним из таких направлений стала «программная инженерия», добавил он.
На программы нового формата в МАИ подано на 30% заявлений больше, чем на аналогичные направления в прошлом году, рассказал ректор вуза Михаил Погосян. На программы базового высшего образования (БВО) длительностью пять с половиной лет уже зачислены 1116 человек, на программы БВО длительностью четыре года – 50 человек, классического бакалавриата – 1330 человек, специалитета – 150 человек. По целевой квоте от технологических компаний поступили 529 человек, из них 411 – на программы БВО. Еще 91 абитуриент зачислен по особой квоте, а 19 человек – без вступительных экзаменов.
«В МИСИС мы отмечаем увеличение количества заявлений более чем на 30% по сравнению с прошлым годом», – заявила ректор вуза Алевтина Черникова.
Представитель пресс-службы Балтийского федерального университета отметил, что пока рано оценивать конкурс на программы специализированного высшего образования. Всего вуз разработал 22 образовательные программы: восемь – базового уровня, 12 – для магистратуры и две – аспирантура.
На данный момент рано делать выводы о росте интереса к вузам именно из-за возвращения специалитета, считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, конкурс и количество поданных заявлений на многие программы в ведущих вузах в 2023 г. также возросли.
«Я не могу разделить эту точку зрения и сказать, что особое внимание уделялось именно пилотным вузам и программам специалитета. Сейчас сложная ситуация и с призывом, поэтому многие семьи ориентируются на поступление», – добавила она.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что новые программы пилотного проекта востребованы у абитуриентов, которые собираются учиться на коммерческой основе. «Время подготовки в таком случае сокращается, при этом выпускник может заниматься и наукой, и преподаванием», – добавил он.