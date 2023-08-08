Абитуриенты отдают предпочтение специалитету

На программы нового формата в МАИ подано на 30% заявлений больше, чем на аналогичные направления в прошлом году, рассказал ректор вуза Михаил Погосян. ​​На программы базового высшего образования (БВО) длительностью пять с половиной лет уже зачислены 1116 человек, на программы БВО длительностью четыре года – 50 человек, классического бакалавриата – 1330 человек, специалитета – 150 человек. По целевой квоте от технологических компаний поступили 529 человек, из них 411 – на программы БВО. Еще 91 абитуриент зачислен по особой квоте, а 19 человек – без вступительных экзаменов.