Около 7000 абитуриентов зачислены в вузы по квоте для участников спецоперации и их детей

Около 7000 абитуриентов зачислены в вузы по квоте для участников спецоперации и их детейВсего за приемную кампанию заявления подали более 900 000 абитуриентов
Российские вузы зачислили на обучение на 2022/2023 гг. около 7000 человек по льготе для участников спецоперации и их детей, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, вузы рассматривали каждый запрос отдельно и при необходимости предоставляли места абитуриентам, не прошедшим по квоте за счет собственных средств.
«Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более 9000 заявлений – не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7000 тех, кто имел на это право», – пояснил Афанасьев. Говоря о приемной кампании в новых регионах, замминистра отметил, что на территориях был открыт прием более чем на 37 000 бюджетных мест. Такое количество утвердила администрация вузов, основываясь на необходимости обеспечения экономики и социальной сферы.
Всего заявления в вузы подали более 900 000 абитуриентов, большинство из которых выбрало онлайн-формат подачи документов, в том числе через сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах. Вузы на новых территориях, как добавил Афанасьев, хотят подключиться к системе сервиса со следующего года.
С 3 по 9 августа пройдет основной этап зачисления. 29 августа завершится дополнительный этап приема на бакалавриат и специалитет. Делать окончательные выводы о самых популярных направлениях еще нельзя, отметил замминистра: пока есть данные не по зачисленным студентам, а по поданным заявлениям абитуриентов. «Лидирует направление, связанное с информационными технологиями. Это и информационная и вычислительная техника, прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность», – перечислил Афанасьев.
Популярностью среди абитуриентов по-прежнему пользуются педагогическое и медицинское образование, экономика, юриспруденция, менеджмент, растет конкурс на машиностроение, робототехнику, техносферную безопасность, электронику и наноэлектронику. При этом спрос на гуманитарные специальности – экономику, менеджмент, юриспруденцию – сохраняется, но в меньшей степени по сравнению с 5–10 годами ранее.
Для иностранных студентов правительство выделило на эту приемную кампанию 30 000 квот. Заявок же было зарегистрировано более 58 000. «В прошлом году было 48 000 [заявок] на 23 000 [квот]. То есть мы фиксируем в этом смысле даже прирост числа желающих обучаться в российских вузах», – отметил Афанасьев. В лидерах среди стран по числу поступающих студентов – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Кыргызстан, наблюдается большой рост заявлений из стран Азии и Африки.
На сегодняшний день в российских вузах учится около 354 000 иностранных студентов. «Никаких спадов нет, рост интереса к российскому образованию, рост количества абитуриентов и рост общий контингента. И среди лидеров медицина, но вместе с тем русский язык пользуется большим спросом, инженерные специальности от ядерной физики и технологий до аграрных направлений», – добавил Афанасьев.
В 2023 г. практически на 30% больше абитуриентов подали заявление на педагогические специальности, рассказала «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, Минпросвещения проводит системную работу, направленную на повышение статуса педагога и вовлечение новых кадров в профессию. Также это заслуга учебных заведений, где стали уделять внимание развитию профориентационных программ, популяризации педагогической профессии, созданию профильных педклассов. Нужно стремиться к тому, чтобы диплом о педагогическом образовании выпускники получали не для корочки, а все же устраивались по специальности на работу, заключила Лантратова.
Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга считает неудивительным, что информационные технологии выбились в лидеры по популярности направлений у студентов. Государство делает приоритетными пять направлений подготовки: инженерно-технические и IT-специальности, здравоохранение, сельское хозяйство и педагогика. «Напомню, что в прошлом году у нас была тройка популярных направлений – информационные технологии, здравоохранение и педагогика, но в этом году педагогика обогнала здравоохранение. Это говорит о том, что престиж профессии педагога растет», – пояснил Мажуга.