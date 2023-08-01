Около 7000 абитуриентов зачислены в вузы по квоте для участников спецоперации и их детей

В 2023 г. практически на 30% больше абитуриентов подали заявление на педагогические специальности, рассказала «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, Минпросвещения проводит системную работу, направленную на повышение статуса педагога и вовлечение новых кадров в профессию. Также это заслуга учебных заведений, где стали уделять внимание развитию профориентационных программ, популяризации педагогической профессии, созданию профильных педклассов. Нужно стремиться к тому, чтобы диплом о педагогическом образовании выпускники получали не для корочки, а все же устраивались по специальности на работу, заключила Лантратова.