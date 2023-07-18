Как российские вузы меняют минимальные баллы по отдельным направлениям

Основной этап приемной кампании в российских вузах в 2023 г. проходит с 20 июня по 25 июля. Каждый год российские вузы пересматривают минимальные баллы по отдельным предметам из-за ряда причин, включая востребованность отдельных специальностей и результаты ЕГЭ предыдущего года. «Если математика профильный предмет [для вуза], то минимальный порог по баллам может быть 80 баллов, – пояснил «Ведомостям» научный руководитель Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов. – В тех же университетах, но на других направлениях минимальный балл может быть и 60 баллов». Минимальный балл для получения аттестата по итогам ЕГЭ устанавливает Рособрнадзор, а для поступления в вузы – Минобрнауки. При этом вуз обязан опираться на баллы министерства, но пороговые значения могут быть намного выше.