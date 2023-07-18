Как российские вузы меняют минимальные баллы по отдельным направлениям

Как российские вузы меняют минимальные баллы по отдельным направлениямЭто зависит от конкурса и результатов ЕГЭ предыдущих лет
Основной этап приемной кампании в российских вузах в 2023 г. проходит с 20 июня по 25 июля. Каждый год российские вузы пересматривают минимальные баллы по отдельным предметам из-за ряда причин, включая востребованность отдельных специальностей и результаты ЕГЭ предыдущего года. «Если математика профильный предмет [для вуза], то минимальный порог по баллам может быть 80 баллов, – пояснил «Ведомостям» научный руководитель Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов. – В тех же университетах, но на других направлениях минимальный балл может быть и 60 баллов». Минимальный балл для получения аттестата по итогам ЕГЭ устанавливает Рособрнадзор, а для поступления в вузы – Минобрнауки. При этом вуз обязан опираться на баллы министерства, но пороговые значения могут быть намного выше.
Установленный Минобрнауки минимум не меняется уже второй год подряд. Для русского языка, литературы и географии – 40 баллов, математики, физики, биологии, химии – 39, информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ―– 44, обществознанию – 45, истории ―– 35 и иностранных языков – 30.
«Ведомости» опросили 12 московских и региональных вузов о минимальных и проходных баллах для поступления в 2023 г.
Представитель пресс-службы Уральского федерального университета рассказал «Ведомостям», что руководство вуза повысило минимальные баллы по двум направлениям – «телевидение» (русский язык на этом направлении – 60 баллов, на остальных – 40) и «фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ; русский язык – также 60, математика, информатика и физика – 75 баллов). На бюджетную форму обучения минимальные баллы при поступлении в вуз не изменились с 2022 г. за исключением одного направления – информатика и ИКТ в рамках Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС. Там минимальный балл 75 вместо 60, установленных для других образовательных программ академии.
По его словам, баллы для участия в конкурсе на коммерческую основу обучения изменились по некоторым предметам: по профильной математике – с 39 до 40, по обществознанию – с 45 до 50, по иностранному языку – с 45 до 50.
Ученый совет РУДН также решил повысить минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для ряда направлений, включая «стоматологию», «лечебное дело», «рекламу и связь с общественностью», «лингвистику», «биологию» и «юриспруденцию». «Вузы заинтересованы в приеме талантливых студентов, амбициозных, готовых работать в условиях высокой конкуренции. Есть направления, которые пользуются особым спросом среди абитуриентов», – отметил представитель пресс-службы вуза, но не сказал, насколько повышена планка.
Минимальные баллы не изменились в 2023 г. в Томском политехе. Представитель вуза пояснил, что они традиционно выше установленных министерством: «Вуз заинтересован в привлечении наиболее талантливых абитуриентов». Для того чтобы участвовать в конкурсе, необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, 45 – по профильной математике и физике, 48 – по химии, 53 – по информатике.
Представитель Новосибирского государственного университета, в свою очередь, пояснил, что в этом году более чем в три раза вырос конкурс на направление «мехатроника и робототехника» по сравнению с прошлым годом, «искусственный интеллект» – с 3,5 до 13 человек на место (баллы он не назвал). Почти в два раза увеличился конкурс на направление «журналистика». «Помимо этого увеличился конкурс на направления факультета информационных технологий и механико-математического факультета», – заключил он.