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До 60% заявлений в крупные столичные вузы подаются через «Госуслуги»

Год назад преподаватели и студенты жаловались на нестабильную работу сервиса
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Российские абитуриенты стали чаще подавать документы в крупные столичные вузы через «Госуслуги» по сравнению с прошлым годом. Опрос представителей шести ведущих университетов разной специализации, проведенный «Ведомостями», показал, что от 40 до 60% заявлений в московские вузы пришло через электронный сервис. Во время прошлой приемной кампании через «Госуслуги» была подана примерно половина заявок (всего – 3,6 млн), сообщал министр науки и образования Валерий Фальков.

Приемная кампания в 2023 г. проходит в вузах России с 20 июня по 9 августа. Прием документов на бюджетные места завершился 25 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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