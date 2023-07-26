До 60% заявлений в крупные столичные вузы подаются через «Госуслуги»

Российские абитуриенты стали чаще подавать документы в крупные столичные вузы через «Госуслуги» по сравнению с прошлым годом. Опрос представителей шести ведущих университетов разной специализации, проведенный «Ведомостями», показал, что от 40 до 60% заявлений в московские вузы пришло через электронный сервис. Во время прошлой приемной кампании через «Госуслуги» была подана примерно половина заявок (всего – 3,6 млн), сообщал министр науки и образования Валерий Фальков.