Задержана подозреваемая в краже 136 млн со счета Митволя в Дубае

Задержана подозреваемая в краже 136 млн со счета Митволя в ДубаеЕе доставили в Красноярск, где ждет суда сам потерпевший
В среду Центральный районный суд Красноярска по ходатайству защитника продлил задержание Елены Магомедселимовой на дополнительные 72 часа до решения об избрании меры пресечения. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, женщину подозревают в хищении у бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя более 136 млн руб. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Магомедселимову доставили в Красноярск из Ярославля, где женщину задержали сотрудники полиции. Кадры операции опубликовала пресс-служба МВД. На них бойцы СОБР Росгвардии в масках и зеленой униформе спецподразделения сначала срезали специальным иструментом входную дверь в квартиру Магомедселимовой, а потом вывели напуганную 67-летнюю женщину с балкона.
«В марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства»,– уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Расследованием хищения занимались сотрудники уголовного розыска и следователи полиции Красноярского края. На момент пропажи средств Митволь находился в Красноярском СИЗО по делу о хищении 900 млн руб. при строительстве городского метро, в период когда бывший чиновник владел Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий.
С июля 2023 г. чиновник переведен под домашний арест, в том числе в связи с наличием серьезных заболеваний. 31 августа 2023 г. дело в отношении Митволя было принято к производству Железнодорожным районным судом Красноярска. Оно будет рассмотрено в особом порядке, так как на стадии следствия Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Первое заседание назначено на 14 сентября, следует из данных на сайте суда.
Помимо денег в Дубае у Митволя похитили также 30 млн с рублевого счета, писали ранее красноярские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы. Расследование этого преступления было завершено в июне 2023 г.
По версии следствия, в апреле 2022 г. ранее судимый за разбой и кражи 47-летний житель Белгородской области, находившийся в СИЗО в Москве, вместе с ранее судимым 37-летним жителем Екатеринбурга организовал схему хищения денег с банковских счетов лиц, находящихся под следствием в красноярском СИЗО.
«Для этого злоумышленники при не выясненных следствием обстоятельствах приобрели поддельные паспорта на имя двух состоятельных граждан. С использованием поддельных документов они в офисах операторов сотовой связи перевыпустили sim-карты на абонентские номера потерпевших и получили доступ к их мобильным банкам», – говорилось в официальном сообщении прокуратуры. Один из паспортов был на имя Митволя, уточняли местные СМИ.