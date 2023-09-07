Задержана подозреваемая в краже 136 млн со счета Митволя в Дубае

С июля 2023 г. чиновник переведен под домашний арест, в том числе в связи с наличием серьезных заболеваний. 31 августа 2023 г. дело в отношении Митволя было принято к производству Железнодорожным районным судом Красноярска. Оно будет рассмотрено в особом порядке, так как на стадии следствия Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Первое заседание назначено на 14 сентября, следует из данных на сайте суда.