В Москве арестовали трех крымских виноделов по делу о мошенничестве на $700 000«Ведомости» узнали подробности уголовного дела
Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 16 октября предпринимателей-виноделов из Крыма Андрея Мирошниченко, Юрия Шавардова и Андрея Игонина. Следствие предъявило всем троим фигурантам обвинение в особо крупном мошенничестве и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» рассказал, что бизнесменам вменяют получение займа в размере $700 000 под виноградник от потерпевшего Сергея Коняева. Уголовное дело было возбуждено 16 марта по заявлению потерпевшего. Следствие считает, по словам собеседника, что фигуранты, действуя в составе преступной группы, ввели в заблуждение Коняева и убедили дать заем.
В течение полугода Мирошниченко, Шавардов и Игонин проходили по делу в статусе свидетелей и являлись на допросы к органу предварительного следствия. 5 сентября их вновь пригласили на очередной допрос, а после следственных действий задержали и предъявили обвинение.
«Ведомости» ознакомились с опубликованным определением судебной коллегии по гражданским делам верховного суда республики Крым от 13 января 2022 г., в котором подробно рассказывается о сути спора между бизнесменами и потерпевшим. Из материалов следует, что Коняев обратился в Киевский районный суд Симферополя с иском к ООО «Общее дело плюс», Шавардову и Мирошниченко с требованием взыскать с них солидарно задолженность, проценты и пени.
В обосновании иска указано, что между Коняевым и ООО «Общее дело плюс» был заключен договор займа по которому он предоставил компании заем под 12% годовых в размере 700 000 долларов США в рублях. Компания, в свою очередь, по договору обязана возвратить заем в срок и уплатить проценты. В определении говорится, «Общее дело плюс» частично возвратило долг в размере 2,8 млн руб.
Суд первой инстанции удовлетворил иск потерпевшего частично и взыскал в пользу Коняева с ответчиков сумму в размере 56,7 млн руб. Когда гражданское дело дошло до Верховного суда, судебная коллегия пришла к выводу, что договор займа необходимо признать недействительным.
В сентябре 2022 г. в «Крымском журнале» выходило интервью Мирошниченко и Шавардова, где они рассказали о работе винодельни. «Два друга и компаньона много лет занимались дистрибуцией алкоголя и однажды решили: зачем раскручивать чужие бренды, если можно создать собственный и возродить многовековые традиции? Заключить инвестсоглашение с республикой и получить земли под горой Перчем, сегодня более известные туристам и самим жителям Судака как Долина Роз, удалось не сразу», – говорится в материале журнала.
В ходе судебного заседания по уголовному делу следователь настаивал, что обвиняемые могут скрыться, воспрепятствовать расследованию и оказать давление на свидетелей. Поэтому единственная возможная мера пресечения – изоляция от общества.
Защитники убеждали судью о чрезмерности такой строгой меры пресечения, поскольку состав инкриминируемого деяния, по их словам, исключительно предпринимательский. «Деяние исключительно в сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятия, у нас недавно были внесены изменения в Уголовный кодекс, сам Владимир Владимирович [Путин] неоднократно обращал внимание, что не нужно всех отправлять в СИЗО и есть другие меры пресечения», – заявила в беседе с «Ведомостями» адвокат Наталья Роденко, представляющая интересы Игонина.
Ее коллега – адвокат Олег Сорокин, который защищал в суде Шавардова, отметил, что в материалах следствия отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие намерения доверителя скрыться от следствия. Сорокин также добавил, что со своей стороны они приобщили в ходе заседания документы о тяжелой болезни.
Но судья Дмитрий Зозуля посчитал эти доводы недостаточными для избрания более мягкой меры пресечения, отметили адвокаты. Роденко добавила, что у Игонина на иждивении несколько членов семьи, в том числе дети. Также защитники ходатайствовали о приобщении к материалам дела гарантии от помощника депутата местного горсовета, который поручился за Игонина.
От более подробных комментариев по сути уголовного дела и ходе расследования адвокаты воздержались.