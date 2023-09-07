В Москве арестовали трех крымских виноделов по делу о мошенничестве на $700 000

В сентябре 2022 г. в «Крымском журнале» выходило интервью Мирошниченко и Шавардова, где они рассказали о работе винодельни. «Два друга и компаньона много лет занимались дистрибуцией алкоголя и однажды решили: зачем раскручивать чужие бренды, если можно создать собственный и возродить многовековые традиции? Заключить инвестсоглашение с республикой и получить земли под горой Перчем, сегодня более известные туристам и самим жителям Судака как Долина Роз, удалось не сразу», – говорится в материале журнала.