Молодежь Дальнего Востока предпочитает заочное образование

Первый зампред думского комитета по образованию Александр Мажуга считает, что некоторые выпускники школ не проявляют интерес к получению высшего образования из-за недостатка учебных заведений в своих регионах. При этом они также не хотят покидать свои субъекты для получения образования в другом месте. «Например, в ДВФО – 76 вузов, в УрФО – 40, СКФО – всего 22. При этом в более крупных округах, таких как ПФО и ЮФО, 270 и 150 вузов соответственно», – пояснил он. Мажуга считает, что еще одна причина – это желание поработать и набраться опыта и навыков после выпуска из школы. Помимо этого выпускники могут сначала поступить в колледж, чтобы восполнить пробелы в знаниях из-за недостаточной подготовки в школе, а уже потом поступать в вузы, заключил он.