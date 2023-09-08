Молодежь Дальнего Востока предпочитает заочное образование

Молодежь Дальнего Востока предпочитает заочное образованиеЭксперты фиксируют, что представление об обязательности диплома вуза уходит в прошлое
Потенциальные абитуриенты Дальнего Востока, Урала и Северного Кавказа оказались наименее заинтересованы в получении очного высшего образования, следует из результатов исследования Центра социального проектирования «Платформа» и компании «ОнИн». Всего в августовском онлайн-опросе приняло участие 900 респондентов по всей России. Половина из них – потенциальные абитуриенты в возрасте от 18 до 25 лет, половина – родители детей возрастом от 15 до 18 лет.
Доля абитуриентов, считающих получение высшего образования на очной форме оптимальным вектором развития после школы, в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), по данным опроса, составила 20%, в Уральском федеральном округе (УрФО) – 26%, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) – 29%. Авторы исследования предполагают, что столь низкий процент желающих получить высшее образование может быть связан «с культурой частного предпринимательства, повышением спроса на выпускников колледжей на рынке труда и культурными стереотипами – например, отношением к женскому образованию в национальных республиках».
Наиболее высокая доля выпускников школ, заинтересованных в очном обучении в вузе, зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 48%. Далее следуют Приволжский федеральный округ (ПФО) – 43%, Южный федеральный округ (ЮФО) – 42%, Сибирский федеральный округ и Центральный федеральный округ – по 41%.
В целом же 50% опрошенных в России потенциальных абитуриентов и родителей считают высшее образование основным ориентиром в траектории развития молодежи. При этом данный показатель среди родителей составляет до 63%, а среди молодежи – 38%. Таким образом, «представление об обязательности получения диплома уходит в прошлое», делают вывод авторы исследования.
Еще год назад опрос, проведенный экспертами НИУ ВШЭ, показал, что в среднем более 80% семей планируют, что их дети поступят в вуз. Об этом говорится в докладе «Мониторинг экономики образования 2023». Причем выбор образовательной траектории ребенка зависел от социальной группы родителей. В частности, 20% опрошенных без высшего образования рассматривали возможность продолжения обучения детей по программам среднего профессионального образования, тогда как респонденты с дипломом вуза редко считали такую альтернативу приемлемой, сказано в докладе.
Одним из новых трендов становится поступление выпускников 11-х классов школ в колледжи вместо вузов, сказал «Ведомостям» заведующий лабораторией «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов. Такая переориентация объясняется несколькими факторами. Например, таким образом они пытаются поступить в университеты в обход ЕГЭ, говорит эксперт. Кроме этого выбор среднего профессионального образования позволяет гораздо раньше выйти на рынок труда.
В том случае, если у выпускников 11-х классов нет гарантий, что они поступят в университеты на бюджет, и нет финансовых возможностей для поступления на контрактную форму обучения, молодые люди выходят на рынок труда либо рассматривают другие траектории – служба, семья, поступление в колледж и т. д., резюмировал Габдрахманов.
Охват молодежи высшим образованием сильно дифференцирован в зависимости от региона. Анализ ВШЭ показал, что чем более благополучная социально-экономическая характеристика у субъекта, тем выше доля молодежи, охваченной высшим образованием. В менее благополучных с этой точки зрения регионах, как правило, выше процент молодых людей со средним профессиональным образованием, добавил он.
Первый зампред думского комитета по образованию Александр Мажуга считает, что некоторые выпускники школ не проявляют интерес к получению высшего образования из-за недостатка учебных заведений в своих регионах. При этом они также не хотят покидать свои субъекты для получения образования в другом месте. «Например, в ДВФО – 76 вузов, в УрФО – 40, СКФО – всего 22. При этом в более крупных округах, таких как ПФО и ЮФО, 270 и 150 вузов соответственно», – пояснил он. Мажуга считает, что еще одна причина – это желание поработать и набраться опыта и навыков после выпуска из школы. Помимо этого выпускники могут сначала поступить в колледж, чтобы восполнить пробелы в знаниях из-за недостаточной подготовки в школе, а уже потом поступать в вузы, заключил он.