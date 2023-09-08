Как прошли первые занятия по «Основам российской государственности»

Студентам также предлагается сыграть в викторину на знание фактов о России. Она состоит из 19 вопросов, для ответа на которые необходимы базовые школьные знания: какой князь стал первым правителем объединенной Руси в IX веке, кто был первым президентом России, когда отмечается День народного единства и др. А для успешного завершения работы по физической карте России необходимо знать моря и океаны, которые омывают ее территорию, и вспомнить крупные реки и озера.