Как прошли первые занятия по «Основам российской государственности»Практически для всех студентов они начались с изучения особенностей родного края
Российские вузы провели первые занятия по новому предмету для первокурсников «Основы российской государственности». О его введении президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете по молодежной политике. Официально для преподавания курса подготовили два учебника – для изучающих социогуманитарные науки и естественно-научные / инженерно-технические специальности.
В Московском государственном строительном университете на кафедре социально-гуманитарных наук и технологий для первокурсников подготовили специальную рабочую тетрадь для выполнения домашних заданий (с ней ознакомились «Ведомости»). Они разделены по темам и разделам. Каждой теме соответствуют задания, в конце выполнения которых студент должен написать рефлексивный отчет об освоенных навыках и «дальнейших шагах на пути личностного роста».
Например, в ходе выполнения первого практического задания для раздела «Что такое Россия» студенты должны определить главную из ключевых задач своего населенного пункта, города или региона, предложить пути ее решения или рассказать о символике и местных брендах.
Студентам также предлагается сыграть в викторину на знание фактов о России. Она состоит из 19 вопросов, для ответа на которые необходимы базовые школьные знания: какой князь стал первым правителем объединенной Руси в IX веке, кто был первым президентом России, когда отмечается День народного единства и др. А для успешного завершения работы по физической карте России необходимо знать моря и океаны, которые омывают ее территорию, и вспомнить крупные реки и озера.
С изучения регионов страны начали и первокурсники из РАНХиГС. Студентам, которые приехали учиться в Москву из разных субъектов РФ, задали презентацию об особенностях своего региона. В качестве материалов для подготовки студентам выдали различные журналы – «Полис. Политические исследования», «Социологические исследования», а также журнал ВЦИОМа.
Студенты Московского государственного лингвистического университета рассказали «Ведомостям», что по итогам первой лекции им уже задали устное домашнее задание. На следующем семинаре они должны будут объяснить сущность понятия «Анти-Россия» и смысл концепции внешней политики РФ, рассказать о причинах спецоперации на Украине. Помимо этого первокурсники должны будут рассказать, что значит «Россия как государство-цивилизация».
«Ведомости» также изучили рабочие программы по предмету нескольких региональных вузов, среди которых смоленский филиал Московского энергетического института, Донской государственный аграрный университет, а также Южно-Уральский государственный аграрный университет. Все они начинаются с ознакомления студентов с особенностями их региона проживания, включая промышленные объекты и природные ресурсы.
Вариативность образования в системе высшей школы составляет до 80%, поэтому у каждого вуза есть свобода как в выборе методов преподавания, так и при составлении рабочей программы дисциплины, главное – это соответствие концепции курса, сказал «Ведомостям» проректор РАНХиГС Андрей Полосин, научный руководитель проекта «ДНК России», в рамках которого разрабатывался курс.
«Вузы могут воспользоваться методическими материалами и пособиями, уже одобренными Минобрнауки, но могут разработать свои и обеспечить их экспертизу. К примеру, поступило пособие от авторского коллектива Кубанского университета», – говорит он. По его словам, текст обсудят на ближайшей экспертной группе «ДНК России».
Сам преподаватель также свободен в выборе фактологического материала для лекций и методики разбора темы в рамках семинаров, отмечает Полосин: «Кто-то из преподавателей мог использовать для разворачивания темы первого блока геополитику, кто-то – социокультурный аспект, кто-то – географию страны. В концепции представлено 10 тем лекций и 20 семинарских занятий». Личные политические взгляды преподавателя влияют на преподавание любого курса, признает он.
«И в этом предмете это тоже может найти свое отражение, – отметил Полосин. – Все преподаватели, которые прошли обучение по переподготовке, в своих проверочных работах демонстрировали в том числе и свою гражданскую позицию, и подход к авторскому изложению тем».
Политолог Александр Немцев считает, что основная задача курса – «сделать очередную прививку от возможных революционных устремлений», а также показать ценность государства. По его словам, занятия в аудитории могут быть наиболее эффективным методом, чтобы достичь этих целей. «Самое главное здесь – это не сам предмет, а кто его будет доносить до студентов. Вопрос качества кадров выходит на первое место», – подчеркнул Немцев.