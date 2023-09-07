«Без идеологии жить невозможно»Создатели курса «Основы российской государственности» рассказали, в чем его цель
Создатели нового предмета для первокурсников российских вузов «Основы российской государственности» рассказали журналистам о том, как началось его преподавание в российских университетах. Замминистра науки Ольга Петрова заявила, что курс был создан по поручению президента по итогам Госсовета по молодежной политике в декабре 2022 г. Курс создавался большим числом преподавателей, которые обсуждали его на окружных семинарах, и он «органично вписался в программу первокурсников», сказала чиновница. По ее словам, в РАНХиГС прошли повышение квалификации почти 7000 педагогов, которые сейчас преподают этот предмет. Подготовлено два учебника – для изучающих социогуманитарные науки (редактор Сергей Перевезенцев) и естественно-научные / инженерно-технические специальности (руководитель проекта иеромонах Родион (Алексей Ларионов), научный редактор – Павел Уваров).
Идеологически введение курса попытался объяснить глава президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Он сказал, что начнет издалека: «Этот курс сразу стали упрекать в идеологичности. Вообще, у нас многие общественные и политические деятели шарахаются от слова «идеология», журналисты очень не любят слово «идеология» – как будто это что-то ужасное. Может быть, это наследие советских времен, но любое общество и государство пронизано идеологией. Никакое общество и государство не существует без идеологии. Другое дело, что в Конституции записано, что запрещена единственная идеология». Идеология – это то, что «пронизывает жизнь людей, это правила, рамки, что можно и что нельзя, что поощряется, а что нет, линии и горизонты для молодых людей, это штампы и модели поведения», сказал Фадеев.
«Никакое общество, повторяю, не существует без идеологии. Вот сейчас, скажем, на Западе нет идеологии? Ну как нет? Пакет из ЛГБТ, феминизма, включая какую-нибудь эвтаназию, – это вполне себе идеология. Причем радикальная идеология. Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу – энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг – это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм – лет 150 назад. Такими идеологиями пронизана жизнь общества. Без идеологии жить невозможно», – вновь подчеркнул Фадеев, добавив, что и жизнь в России «всегда пронизывалась идеологией». По его словам, задача этого курса – «раскрепостить студентов, дать им более широкий взгляд, панораму»: «Идеи, которые заложены здесь, не навязываются студентам, а дают им новые возможности».
В социогуманитарные науки возвращаются ценности, «основанные на наших национальных интересах», заявил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов (также член ЦИК). По его мнению, курс основ может иметь и научную перспективу. Государственность шире, чем совокупность институтов, рассуждал Шутов: «Это и идеология, как говорил Фадеев, это и мировоззрение, это и ценности».
Он напомнил, как в 1980-х гг. легализовывались социология и политология. По его словам, поскольку традиции преподавания этих предметов не было, то обратились к западному опыту, начав переводить американские и английские учебники: «И вместе с этим переняли ценностные основания. И сейчас, когда говорят о западоцентризме, о том, почему у нас такие обществоведы, – да потому, что они изучали эти учебники». В то же время были люди, которые развивали подходы, «основанные на наших национальных интересах», сказал Шутов.
«Много авторов, в том числе из региональных научных школ, проводили собственные исследования, основанные на собственном нашем опыте. И эти труды сейчас имеют огромное значение, чтобы мы переформатировали всю систему общественно-политических наук», – сказал он. И когда «назрело или даже перезрело, то государство посмотрело на ситуацию и поняло, что надо что-то делать», добавил Шутов, и внедрение нового курса для студентов как раз выход, чтобы первокурсники узнали о «цивилизационном выборе России».
Далее слово дали как раз такому человеку, который «развивал подходы, основанные на наших национальных интересах», – редактору учебника Перевезенцеву. Он с ходу заявил, что в основе курса лежат многолетние исследования о традиционных ценностях. «Значительная доля наших коллег смотрят на российские традиционные ценности глазами англосаксонского наблюдателя. Для них это естественно. Но я и мои коллеги оказались из той группы, которая смотрит на страну своими глазами, российскими, русскими глазами. У нас есть книги «Русские ценности», «Русский мир». В этом отношении наш коллектив был более чем подготовлен», – сказал Перевезенцев. Именно поэтому, по его словам, учебник и был написан всего за четыре месяца: в его основе лежали его и его коллег научные статьи. В основе курса, говорит он, единая методология – это цивилизационный подход, основанный на идеях русского консерватизма.
После этого Перевезенцев попытался покритиковать критиков нового курса. По его словам, «одно из обвинений, что мы обожествляем государство». По его мнению, у молодежи есть запрос на патернализм со стороны государства. Есть те, кто перевирает содержание учебника, возмутился он: «Например, в какой-то из сетей нас обвинили в том, что мы требуем отменить вегетарианство. Я специально посмотрел весь текст как ответственный редактор – у нас нет слова «вегетарианство». Откуда они взяли слово «вегетарианство»? Для меня это было крайне удивительно».
Слова «вегетарианство» в учебнике действительно нет, но «культом смерти» в учебнике называется «отказ от традиционных белковых продуктов питания», который, по мнению авторов, навязывается Западом. В третьем разделе «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации» в главе 9, о традиционных ценностях (первый автор этой главы как раз Перевезенцев), на странице 303 (в электронной версии) есть рассуждения «об активном насаждении «новых ценностей» человеческого существования на Земле».
«Центральной идеей, предлагаемой «новыми ценностями» <...> является достижение физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств. И наоборот, в последние годы ультралиберальными идеологами, обеспокоенными излишне быстрым, на их взгляд, численным ростом человечества, стал навязываться культ смерти (эвтаназия для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания и др.). Самостоятельное желание раннего ухода из жизни преподносится ультралибералами как свободный выбор человека во имя сохранения человечества», – говорится в учебнике.
Итог подводил куратор курса, проректор РАНХиГС Андрей Полосин, который вернулся к тезису Шутова. Он заявил, что управление знанием в организации научного процесса в России не воспроизводилось последние 20–30 лет и только небольшая группа ученых работала в соответствии с российской парадигмой общественных наук. По его мнению, те основания, которые заложили русские философы, «были оценены везде, но только не у нас». Поэтому сейчас происходит переосмысление, что позволило объединить ученых для создания отечественного подхода к «осознанию государственности, путей развития мира и России».