«Без идеологии жить невозможно»

Далее слово дали как раз такому человеку, который «развивал подходы, основанные на наших национальных интересах», – редактору учебника Перевезенцеву. Он с ходу заявил, что в основе курса лежат многолетние исследования о традиционных ценностях. «Значительная доля наших коллег смотрят на российские традиционные ценности глазами англосаксонского наблюдателя. Для них это естественно. Но я и мои коллеги оказались из той группы, которая смотрит на страну своими глазами, российскими, русскими глазами. У нас есть книги «Русские ценности», «Русский мир». В этом отношении наш коллектив был более чем подготовлен», – сказал Перевезенцев. Именно поэтому, по его словам, учебник и был написан всего за четыре месяца: в его основе лежали его и его коллег научные статьи. В основе курса, говорит он, единая методология – это цивилизационный подход, основанный на идеях русского консерватизма.