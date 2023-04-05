В Госдуме рассказали о новом предмете «Основы российской государственности»Идеологи курса выступили на расширенном заседании комитета по науке и высшему образованию
Депутатам Госдумы рассказали о новом идеологическом курсе для всех российских студентов «Основы российской государственности», который будет введен с сентября 2023 г. в вузах. В расширенном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию приняли участие куратор проекта «ДНК России», в ходе которого был разработан учебно-методический комплекс «Основ российской государственности», политтехнолог Андрей Полосин и замминистра науки Ольга Петрова, отвечающая за проект в Минобрнауки.
Курс в вузах будет преподаваться отдельным модулем, что не предполагает сокращения часов истории и философии, сказала Петрова. Она также отметила, что с 11 апреля Минобрнауки начнет учебу для будущих преподавателей предмета на базе РАНХиГС. «Ведомости» писали, что академия стала опорным вузом для прохождения дополнительного обучения для преподавателей, которые будут учить студентов «Основам российской государственности». По словам Петровой, сейчас заканчиваются согласования с ректорами вузов по созданию методических центров обучения педагогов этому курсу, всего их будет около 30 по всей стране.
Предполагается, что через дополнительную подготовку по преподаванию этого курса пройдут всего около 50 000 преподавателей вузов, сказал Полосин депутатам. Он также добавил, что в Минпросвещения готовятся обновленные учебники по обществознанию и истории для школьников. И по его сведениям, уже с 1 сентября эти учебники будут поступать в школу.
Депутатам на комитете раздали презентацию курса «Основ российской государственности». «Ведомости» подробно о нем писали 31 марта, когда учебно-методический курс был представлен для руководства вузов в Общественной палате. Всего в курсе будет пять разделов: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство», «Вызовы будущего и развитие страны». «Основы российской государственности». Его будут преподавать первокурсникам всех вузов страны, изучающим как гуманитарные, так и технические дисциплины.
Курс рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов – внеаудиторная нагрузка. Он будет включать как лекции, так и семинары. Пока больше всего часов (по 12-14) предполагается на разделы про российское мировоззрение и вызовы будущего. Студентам нужно будет сдавать два зачета. Этому курсу планируют обучать через фильмы, интеллектуальные игры и викторины, работу в проектных группах, иммерсивные перформансы, дебаты, историко-деловые игры.
О введении курса «Основ российской государственности» президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете, посвященном молодежной политике. А в январе он подписал поручение о создании курса. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России», который курируется внутриполитическим блоком Кремля совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки.