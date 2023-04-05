В Госдуме рассказали о новом предмете «Основы российской государственности»

Курс в вузах будет преподаваться отдельным модулем, что не предполагает сокращения часов истории и философии, сказала Петрова. Она также отметила, что с 11 апреля Минобрнауки начнет учебу для будущих преподавателей предмета на базе РАНХиГС. «Ведомости» писали, что академия стала опорным вузом для прохождения дополнительного обучения для преподавателей, которые будут учить студентов «Основам российской государственности». По словам Петровой, сейчас заканчиваются согласования с ректорами вузов по созданию методических центров обучения педагогов этому курсу, всего их будет около 30 по всей стране.