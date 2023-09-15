В Общественной палате искали пути избавления мира от русофобии

Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Константин Ярошенко сказал, что сейчас проблема русофобии стоит перед всеми независимыми странами, которые сопротивляются США «с их извращенными ценностями». «Это все очень серьезно, понимаете? Люди могут быть правда больными с какими-то психологическими и ментальными моментами», – поставил он диагноз Америке. Но в России другое дело: сейчас в стране остались одни патриоты, все «предатели» уже давно покинули страну. Директор Института нового общества и экономист Василий Колташов резюмировал, что сейчас у западных стран в рамках неоколониальной политики отношение к россиянам «как к добыче».