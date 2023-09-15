В Общественной палате искали пути избавления мира от русофобии

В Общественной палате искали пути избавления мира от русофобииВ этом явлении увидели в том числе «медицинские корни»
В Общественной палате (ОП) обсудили русофобию и культуру отмены. В обсуждении приняли участие представитель МИДа Мария Захарова, депутаты, эксперты, послы из Боливии и с Кубы, представители НКО и российского спорта, но этого оказалось недостаточно: к обсуждению призвали врачей.
«В событиях последних дней мы видим формирование устойчивого отношения к гражданам России как к людям иного сорта», – заявил первый зампред комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов, который сопроводил свои слова слайдом с определением термина «культура отмены».
В связи с этим оппоненты России постоянно пытаются изобрести новые «искусственные идентичности», «хорошего русского» и различные «ритуалы по присяге признанию Крыма», но все эти попытки проваливаются, заверил он. Россия, будучи «государством-цивилизацией», куда значительнее, чем гипотетические «альтернативные России из когорты релокантов», сказал Асафов.
Захарова, в свою очередь, призвала к обсуждению «этой болезни» привлекать не только политологов и культурологов, но и врачей, поскольку у русофобии, уверена она, «есть медицинские корни». Быстро обсудив идеи Мишеля Фуко и идеологию Третьего рейха, она вернулась к рассмотрению культуры отмены в рамках медицинской терминологии: «С одной стороны, мы наблюдаем обострение застарелой болезни, с другой стороны – новые симптомы присутствуют».
Связаны они с системным кризисом неолиберального мировоззрения, сделала вывод Захарова. Кроме того, она призналась, что у нее были сомнения по поводу того, как много людей поддерживают «их» точку зрения. Во время путешествий по другим странам сомнения отпали. Захаровой единогласно вторили: «Вы только держитесь, мы с вами, если не вы, то кто?» – поделилась она.
Кто именно были эти люди и из каких стран, представитель МИДа не уточнила, обозначив лишь то, что это состоятельные люди, которым есть «ради чего беречь себя».
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина не обошла стороной обсуждение своего тюремного прошлого в США, начала рассмотрение русофобии через пережитый опыт. «Я не верила, что человека можно отменить, но, когда отменили меня, я поняла, что так бывает», – поделилась она, ссылаясь на свой приговор по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иноагентом. Западная пресса, освещая ее дело, поставила себе цель сделать Бутину «очередной злой русской», уверена она.
При этом первый зампред комиссии ОП по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян считает, что родоначальниками русофобии были «наши соотечественники – российские либералы и несистемная оппозиция». Никакой русофоб на Западе не сделал больше для продвижения ненависти к русским, чем отечественные деятели культуры, уверен он.
Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Константин Ярошенко сказал, что сейчас проблема русофобии стоит перед всеми независимыми странами, которые сопротивляются США «с их извращенными ценностями». «Это все очень серьезно, понимаете? Люди могут быть правда больными с какими-то психологическими и ментальными моментами», – поставил он диагноз Америке. Но в России другое дело: сейчас в стране остались одни патриоты, все «предатели» уже давно покинули страну. Директор Института нового общества и экономист Василий Колташов резюмировал, что сейчас у западных стран в рамках неоколониальной политики отношение к россиянам «как к добыче».
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья экспертно заявил, что «с Запада, и прежде всего из США, ведется политическая кампания по дискредитации и дестабилизации ситуации в странах, которые <...> защищают свой суверенитет». Куба выступает против лжи и встает «на сторону истины», т. е. на сторону России, поторопился пояснить он.
Асафов пояснил «Ведомостям», что доклад, посвященный русофобии, будет распространяться в дальнейшем, например, в посольствах. «Кроме того, он есть у [главы МИДа] Сергея Лаврова, думаю, что министерство к нему как-то отнесется», – сказал он. Работа по этой проблематике будет продолжена, Общественная палата будет собирать факты о русофобии и «оповещать международные сообщества о них», добавил Асафов. При этом цели разработать конкретную методику или план по борьбе с русофобией ОП перед собой не ставила, «наша задача просветительская», объяснил он.