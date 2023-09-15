Пропаганда жестокого обращения с животными обойдется в 100 000 рублей

Заведующий коллегии «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов опасается, что такие формулировки, как пропаганда жестокого обращения с животными, в совокупности с размером штрафов потенциально будут приводить к злоупотреблениям. «Вполне вероятны случаи, когда людей начнут привлекать к административной ответственности за призывы в чатах защищать своих детей путем отстрела одичавших собак, за распространенное в сети видео кота, испугавшегося собственной тени, поскольку сильный испуг животного тоже может повлечь вред его здоровью», – пояснил он «Ведомостям». Кроме того, он считает, что тема жестокого обращения с животными «крайне перегрета» в обществе, что приводит к юридическим казусам. Например, минимальный штраф за неисполнение родителем обязанностей по содержанию своих детей составляет сто рублей (ст. 5.35 КоАП РФ), а если этот же родитель не соблюдает требования к содержанию своей собаки, то по ст. 8.52 КоАП РФ штраф может вырасти от 15 до 30 раз (от 1 500 до 3 000 руб.). За жестокое обращение с ребенком по ст. 156 УК РФ максимальный срок лишения свободы составит три года. Тот же срок предусмотрен и за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть или увечье.