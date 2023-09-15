Пропаганда жестокого обращения с животными обойдется в 100 000 рублей

Пропаганда жестокого обращения с животными обойдется в 100 000 рублейТакой законопроект внесут в Госдуму в осеннюю сессию
В осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий за пропаганду жестокого обращения с животными штраф с верхней планкой в 100 000 руб. Соответствующую статью планируют добавить в КоАП. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
«Сейчас мы находимся в диалоге с правительством, я рассчитываю на то, что в осеннюю сессию этот законопроект будет внесен и принят», — сказал он. Депутат уточнил, что документ направлен для получения отзыва в правительство, как того требует регламент нижней палаты парламента.
Актуальность такого законопроекта, в частности, обусловлена распространением треш-стримеров, которые ради просмотров издеваются над животными, добавил Бурматов.
Непосредственно жестокое отношение с животными карается Уголовным кодексом, за него при отягчающих обстоятельствах может грозить до пяти лет лишения свободы.
Помогут ли такие санкции
Юрист общественной организации «Голоса за животных», зоозащитник Артем Алексеев считает, что штраф размером в 100 000 руб. – это «существенная сумма и она может отвадить людей, которые хотят такую информацию [о жестоком обращении с животным] нести в массы». Также Алексеев отметил, что в целом людей, которые занимаются исключительно пропагандой жестокого обращения с животными, но при этом сами не издеваются над ними в жизни, «немного», а потому статья УК в данном контексте не потеряет актуальности.
Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина пояснила «Ведомостям», что само понятие «пропаганда жестокого обращения с животными» в законодательстве сейчас не закреплено. «По аналогии с другими законами пропагандой можно назвать распространение информации с целью формирования конкретных установок, их привлекательности, вызывание интереса к чему либо», – сказала она. В целом инициатива «хороша», но могут возникнуть вопросы по поводу того, как именно будет устанавливаться состав правонарушения. Особенно с учетом того, что правоприменительная практика по ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными «сейчас достаточно скудная, к реальным наказаниям приговариваются единицы», добавила она.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай пояснила «Ведомостям», что «можно говорить о том, что создание и распространение видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с животным, является действием, пропагандирующим такое обращение». При этом если действия по жестокому обращению с животными были сопряжены с созданием и распространением подобного видео, лицо должно быть привлечено к ответственности и за жестокое обращение с животным, и за пропаганду такого обращения». Учитывая, что в социальных сетях и мессенджерах нередко встречаются тематические сообщества и каналы, где размещаются материалы, на которых запечатлено жестокое обращение с животными, нельзя исключать того, что под соответствующую пропаганду могут подпадать создание подобных интернет-сообществ и каналов и их администрирование, а также выражение одобрения в отношении действий, образующих состав жестокого обращения с животными, добавила Тягай.
Заведующий коллегии «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов опасается, что такие формулировки, как пропаганда жестокого обращения с животными, в совокупности с размером штрафов потенциально будут приводить к злоупотреблениям. «Вполне вероятны случаи, когда людей начнут привлекать к административной ответственности за призывы в чатах защищать своих детей путем отстрела одичавших собак, за распространенное в сети видео кота, испугавшегося собственной тени, поскольку сильный испуг животного тоже может повлечь вред его здоровью», – пояснил он «Ведомостям». Кроме того, он считает, что тема жестокого обращения с животными «крайне перегрета» в обществе, что приводит к юридическим казусам. Например, минимальный штраф за неисполнение родителем обязанностей по содержанию своих детей составляет сто рублей (ст. 5.35 КоАП РФ), а если этот же родитель не соблюдает требования к содержанию своей собаки, то по ст. 8.52 КоАП РФ штраф может вырасти от 15 до 30 раз (от 1 500 до 3 000 руб.). За жестокое обращение с ребенком по ст. 156 УК РФ максимальный срок лишения свободы составит три года. Тот же срок предусмотрен и за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть или увечье.
Чем еще займется комитет
Кроме того, Бурматов анонсировал еще один проект: комитет предлагает направлять штрафы за жестокое обращение с животными из федерального бюджета в регионы для решения зоопроблем, например для строительства приютов.
Еще одна актуальная тема, которую планируют рассмотреть в осеннюю сессию, — конфискация животных. Катализатором такого обсуждения стала ситуация в Санкт-Петербурге: 11 сентября в соцсетях распространилась новость о том, что у петербурженки собака живет уже четвертый год в багажнике машины. Бурматов поделился, что помимо уголовного дела по факту жестокого обращения с животными относительно хозяев будет проведена проверка сотрудников МВД, которые игнорировали обращения людей, заметивших собаку. «Пока у нас института [конфискации животных] практически нет, но это же ненормально, когда животное четыре года вынуждено соседствовать и взаимодействовать с человеком, который откровенно над ним издевается», — возмутился Бурматов. Процессуальные работы по изъятию животных начнут с самых «вопиющих» случаев, а именно с содержания диких животных (львов, тигров, пум, змей). Когда правоприменительную практику отработают, эту меру будут применять в отношении «всех недобросовестных владельцев, которые жестоко обращаются [с животными] и содержат их в неадекватных условиях», резюмировал он.
Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть тему регулирования коммерческого разведения животных. К этому законопроекту уже «подошли вплотную», он согласован с Минприроды, которое фактически выступило соавтором, но вноситься законопроект будет в формате депутатской инициативы. Предлагается наделить правительство полномочиями по регулированию этой сферы, а дальше нормативным документом установят требования к регистрации, условиям содержания, порядку разведения и к условиям продажи, пояснил Бурматов. «Мы обсуждали конструкцию с Минприроды, здесь речь идет о том, чтобы прикрыть «черных разведенцев», которые содержат по 70 собак в однокомнатной квартире», — добавил он. Такие условия опасны не только для животных, но и для людей, который захотят приобрести домашнего питомца: такие кошки и собаки могут получить заболевания, обладающие «тропностью», то есть они передаются от животного к человеку, поделился он.
В Госдуму внесут на рассмотрение, кроме прочего, запрет на калечащие операции для животных: «мы остаемся приверженцами того, что они должны быть законодательно запрещены», заявил Бурматов. Не должны ветеринары самостоятельно решать делать или не делать операции, которые приводят к инвалидности животных: например, удаление когтя кошки вместе с фалангой пальца или подрезание голосовых связок собаки. Необходимо законодательное регулирование, уверен он. Ранее аналогичный законопроект не получил поддержки, но комитет сейчас дорабатывает его, и «по крайней мере внесение его в Госдуму или направление в кабмин на получение отзыва в этом календарном году состоится».
Также комитет Госдумы по экологии хочет наделить общественных инспекторов по защите животных более высоким статусом, поделился первый зампред комитета Госдумы. В частности, он хочет сократить срок рассмотрения их обращений с 30 до десяти дней со стороны правоохранительных органов, органов власти и надзорных ведомств. При этом расширение полномочий повлечет за собой рост ответственности, в связи с чем предлагается ввести экзамен для общественных инспекторов на подтверждение компетенций. Сейчас, напомнил Бурматов, удостоверение выдается в заявительном порядке, но в дальнейшем этого будет недостаточно. При этом он отметил, что в 2023 г. такой законопроект вряд ли примут, «он объективно очень сложный, с массой нюансов», но на рассмотрение его точно внесут.
Также Бурматов рассказал про инициативу, которую окрестили «законом имени челябинских чиновников»: предлагается ужесточение ответственности для чиновников за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение об экологической ситуации в регионе. За однократное правонарушение должностные лица должны будут заплатить 200 000 руб., за повторное – 300 000 руб.