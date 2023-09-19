Обсуждается сценарий участия в выборах 2024 года представителя «либерального фланга»Кандидатом в таком случае мог бы стать человек, похожий на признанного иноагентом Венедиктова
Кандидат, представляющий либеральные силы, может принять участие в выборах 2024 г. Это один из сценариев будущей кампании, говорят четыре близких к администрации президента источника «Ведомостей».
В качестве примера подходящего кандидата эти собеседники «Ведомостей» назвали журналиста, бывшего главного редактора «Эха Москвы» (вещание станции приостановлено в 2022 г.) Алексея Венедиктова, признанного иноагентом.
Сам экс-главред «Эха» говорит, что к нему никто не обращался по поводу президентских выборов. «Это вне моих интересов. Политика – дело коллективное, и это не по мне. У меня не было и нет желания участвовать [в кампании], – сказал он «Ведомостям». – Никто из тех, кто меня знает, мне такого не предложит, а те, кто меня не знает и предложит, получат мой отказ».
В 2018 г. на президентских выборах интересы «либералов» представляла Ксения Собчак, которая баллотировалась от «Гражданской инициативы» (набрала 1,68%), кроме нее баллотировался Григорий Явлинский от «Яблока» (1,05%) и Борис Титов от Партии роста (0,76%). В 2012 г. в выборах принимал участие как самовыдвиженец бизнесмен Михаил Прохоров (7,98%), который еще до начала кампании лишился контроля над партией «Правое дело».
На этот раз «либерал» может выдвинуться от партии (она не определена): это не потребует сбора подписей.
Обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, именно тогда и прозвучало, что в выборах должен участвовать статусный либерал «типа Венедиктова».
Участие такого кандидата в кампании нелегко для власти, рассуждает источник: человек во время выборов должен высказываться критически по важным для государства вопросам. При этом, рассуждает он, результат такого кандидата показал бы, что все поддерживают политику действующего президента и считают, что спецоперация должна продолжаться.
Наверняка есть и другие потенциальные кандидаты, кроме Венедиктова, которые будут готовы баллотироваться, отмечает источник «Ведомостей».
Сам по себе статус иноагента не мешает участвовать в выборах, отмечают собеседники «Ведомостей»: он не поражает гражданина в пассивном избирательном праве. А Венедиктов, отмечает один из них, сам неоднократно писал о том, что иностранные агенты могут выдвигаться на выборах.
Например, 15 июня журналист упоминал у себя в Telegram-канале о разъяснении пленума Верховного суда, что подписи за кандидата будут недействительны, если он не указал статус иноагента: «Согласно законодательству, иноагенты не могут состоять на государственной и муниципальной службе или быть членами избирательных комиссий, но могут выдвигать свои кандидатуры на выборах».
Еще один собеседник говорит, что появление такой фигуры в целом правильно для кампании: «Чем больше выборы обсуждаются, тем выше явка».
Правда, у этого собеседника вызывает вопросы выдвижение кандидата вроде Венедиктова. В частности, необходимость публично критиковать спецоперацию, а также статус кандидата.
К примеру, если на выборы идет иноагент, ему надо будет открывать избирательный счет, куда поступают средства, говорит собеседник. «А кто это [финансировать кампанию иноагента] будет делать?» – задается вопросом собеседник «Ведомостей», отмечая, что в таком случае можно снять статус.
Но основной сценарий кампании, которая официально стартует в декабре, пока выглядит скорее как инерционный. Собеседники «Ведомостей» говорят, что от парламентских партий, вероятнее всего, выдвинутся лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев от «Новых людей» (в 2018 г. партии не существовало).
«Справедливая Россия – За правду» выдвигать никого на выборы не будет, а поддержит основного кандидата – так же партия поступала в 2018 г.
Трудно сказать, насколько сейчас велика необходимость в кандидате от либералов на президентских выборах, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Любой такой кандидат получит не слишком много – просто в силу того, что его избиратель критичен, ему есть что предъявить любому кандидату и вообще неприход на выборы в этой среде популярен, рассуждает эксперт.
В пользу Венедиктова играют его известность, медийность, «репутация объекта частичных репрессий», считает Виноградов: «Но сложно сказать, насколько он референтен для молодой части избирателей, если они вообще будут интересоваться выборами».
Юридический казус
В действующем законе о выборах президента в ст. 11 говорится, что участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, иностранных агентов в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов президента РФ, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается. Это изменение закона от 5 декабря 2022 г. При этом в ст. 3 закона, в которой говорится о том, кто может быть выдвинут в кандидаты на президентских выборах, а кто нет, ограничений в отношении иностранных агентов нет. Зампред ЦИК Николай Булаев говорил, что перед выборами 2024 г. могут быть приняты изменения в законодательство, в том числе в закон о выборах президента. Это же подтверждал и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, который говорил, что идет работа над поправками в закон о выборах президента, но глобальных изменений не планируется.
На плебисцитарных выборах важно, чтобы все группы населения имели возможность получить своего кандидата, в том числе и оппозиционно настроенные, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кто-то может проголосовать за представителя КПРФ и ЛДПР. Возможно, может появиться свой кандидат и у условных либералов».
Но кроме задачи политического представительства на выборах избирательная кампания – это еще и демонстрация статус-кво, добавляет Костин: «И в данном случае появление медийного кандидата, который способен вести яркую популистскую кампанию, – это вполне понятный ход». Правда, «приемлемо легендировать» появление такого кандидата в текущих условиях непросто.
«Если цель появления такого кандидата – повысить интерес к выборам, то овчинка выделки не стоит, драматизм нынешней ситуации и так приведет к высокой явке, – говорит Костин. – При любом стечении обстоятельств выборы 2024 г. будут носить референдумный характер».
Прежде либеральный кандидат показывал, что «либеральная часть политического спектра на выборах тоже представлена», сказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Он привлекал голоса наиболее преданных сторонников либеральных идей, при этом демонстрируя, что таковых немного. А в 2018 г. таких кандидатов было несколько, «что создавало раскол между старым электоратом «Яблока» и условными новыми и более молодыми либералами, поддержавшими Собчак (в выборах участвовал и Титов. – «Ведомости»)», говорит Туровский.