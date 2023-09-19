Обсуждается сценарий участия в выборах 2024 года представителя «либерального фланга»

Юридический казус

В действующем законе о выборах президента в ст. 11 говорится, что участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, иностранных агентов в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов президента РФ, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается. Это изменение закона от 5 декабря 2022 г. При этом в ст. 3 закона, в которой говорится о том, кто может быть выдвинут в кандидаты на президентских выборах, а кто нет, ограничений в отношении иностранных агентов нет. Зампред ЦИК Николай Булаев говорил, что перед выборами 2024 г. могут быть приняты изменения в законодательство, в том числе в закон о выборах президента. Это же подтверждал и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, который говорил, что идет работа над поправками в закон о выборах президента, но глобальных изменений не планируется.