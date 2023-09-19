Экс-зампред ЦБ Корищенко получил семь лет колонии за особо крупную растрату

Экс-зампред ЦБ Корищенко получил семь лет колонии за особо крупную растратуСудебный процесс в Таганском суде прошел с рекордной скоростью
Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Банка России, экс-председателю правления Инвестбанка Константину Корищенко. Судья Марина Орлова признала его виновным в растрате 1,4 млрд руб. средств банка и назначила наказание в виде семи лет колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, ему назначен штраф в размере 1 млн руб.
Вместе с ним на скамье подсудимых также был бизнесмен Максим Пальчун. Он получил аналогичное наказание. Приговор пока в законную силу не вступил, но конвой взял Пальчуна под стражу в зале суда сразу после оглашения. До этого он находился под домашним арестом в отличие от Корищенко: спустя год после задержания финансистам смягчили меру пресечения, но тот нарушил условия содержания и суд по ходатайству следствия вернул его в СИЗО.
Орлова при вынесении приговора также удовлетворила гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Суд обязал подсудимых возместить ущерб на сумму 549 млн руб.
Судебный процесс в Таганском суде длился недолго. Материалы дела поступили в суд в середине июля текущего года. Фактически дело о растрате 1,4 млрд руб. банка рассмотрели за 1,5 месяца, что относительно судебной практики можно считать молниеносным.
Еще один бывший руководитель Инвестбанка Владимир Гезин в июне 2021 г. был приговорен к 3,5 года колонии, ему также назначили штраф в размере 100 000 руб. Он был признан виновным в растрате почти 13 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании причиненного ущерба на общую сумму более 8,3 млрд руб. По версии следствия, Гезин, занимая должность зампреда правления коммерческого банка с марта 2012 г. по декабрь 2013 г., растратил более 12,7 млрд руб., принадлежавших банку. Он выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Инвестбанку юридическим и физическим лицам.
Адвокат Пальчуна Роман Карпинский в беседе с «Ведомостями» пояснил, что это может быть связано с отказом допросить несколько десятков свидетелей. Из 50 заявленных свидетелей были допрошены только четверо. По словам защитника, его доверитель свою вину не признал и в ходе процесса защита доказала отсутствие факта хищения. Карпинский также отметил, что при обжаловании в апелляционной инстанции укажет на отсутствие состава вменяемого преступления.
«Ценные бумаги, которые вменяются как объект хищения, изначально принадлежали кипрским компаниям Twindor и Uberlandia, интересы которых представлял Пальчун. Эти бумаги передавались Инвестбанку во временное пользование за плату», – рассказал он. Банк изначально не уплачивал стоимость бумаг в полном объеме этим компаниям и обязан был через определенный срок их вернуть, а за все время сотрудничества с банком компании получали лишь средства в размере ежемесячной платы за пользование данными ценными бумагами, объяснил Карпинский.
Защита Корищенко воздержалась от комментариев.
Корищенко и Пальчуна задержали в июне 2021 г., после чего они были отправлены в СИЗО. По версии следствия, в 2013 г. Корищенко с помощью подконтрольных юридических лиц вывел активы Инвестбанка за границу в обмен на поддельные вексели и поручительства московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем инвестиционных паев от имени иностранной компании был Пальчун. Следователи пришли к выводу, что действия Корищенко спровоцировали банкротство банка. Обязательства перед клиентами кредитной организации выполнило государство.
Арбитражный суд Москвы ранее привлек Корищенко к субсидиарной ответственности. По процедуре банкротства его имущество стоимостью более 800 млн руб. вернули банку, а на принадлежащие экс-зампреду ЦБ ценные бумаги стоимостью более 500 млн руб. наложили арест. Процедуру банкротства Корищенко по решению суда продлили до конца 2023 г. Следующий отчет финансового управляющего должника назначили на 18 декабря.
Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 г., после этого он два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи, в 2010 г. он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 г. и пришел в Инвестбанк.