Экс-зампред ЦБ Корищенко получил семь лет колонии за особо крупную растрату

Вместе с ним на скамье подсудимых также был бизнесмен Максим Пальчун. Он получил аналогичное наказание. Приговор пока в законную силу не вступил, но конвой взял Пальчуна под стражу в зале суда сразу после оглашения. До этого он находился под домашним арестом в отличие от Корищенко: спустя год после задержания финансистам смягчили меру пресечения, но тот нарушил условия содержания и суд по ходатайству следствия вернул его в СИЗО.