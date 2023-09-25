Каждый третий россиянин не планирует покупать автомобиль

При этом 10% из тех, у кого нет и не было автомобиля, планируют приобрести его в ближайшее время. Из них больше женщин, чем мужчин (12% против 9%), и граждан в возрасте от 18 до 24 лет (34% опрошенных). Среди молодых людей в возрасте 25–34 лет намереваются приобрести транспортное средство 23%, среди 35–44-летних – 10%. Среди респондентов 45–59 лет готовятся к этому шагу 4%.