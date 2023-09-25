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Общество / Авто

Каждый третий россиянин не планирует покупать автомобиль

ВЦИОМ опросил граждан о планах покупки транспортных средств
Юлия Малева Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Среди опрошенных ВЦИОМом россиян 41% никогда не имел автомобиля. Опрос (результаты есть у «Ведомостей») проводился 5–7 сентября, в исследовании приняло участие 1706 респондентов. 31% респондентов не намерены покупать машину и в будущем.

При этом 10% из тех, у кого нет и не было автомобиля, планируют приобрести его в ближайшее время. Из них больше женщин, чем мужчин (12% против 9%), и граждан в возрасте от 18 до 24 лет (34% опрошенных). Среди молодых людей в возрасте 25–34 лет намереваются приобрести транспортное средство 23%, среди 35–44-летних – 10%. Среди респондентов 45–59 лет готовятся к этому шагу 4%.

А вот у 58% опрошенных россиян когда-либо были автомобили (чаще всего положительно отвечают мужчины – 71%, женщины – 47%).

Как показал опрос, в большинстве своем россияне покупают автомобили не реже чем раз в 6 лет. Раз в 6–10 лет новую покупку совершают 29% опрошенных, реже чем через 10 лет – 28%. Такая стратегия особенно популярна среди старшего поколения (41%).

Всю жизнь на одном автомобиле ездит почти каждый четвертый россиянин (24%). Менять авто раз в 2–3 года могут позволить себе только 3% опрошенных, причем это характерно больше для молодежи (16% в возрасте 18–24 лет).

Каждый год покупает автомобиль меньше 1% россиян. Обзаводятся новой машиной раз в 4–5 лет 14%. 2% затруднились ответить на вопрос о частоте покупки.

Среди факторов, которые учитываются при покупке автомобиля, в топ-3 россиян вошли: цена (65%); функциональность и характеристики (48%); экономичность и расход топлива (32%).

Практически на одной позиции стоят такие аспекты, как бренд машины (25%) и гарантия, стоимость обслуживания и ремонта (24%). Меньше всего опрошенных заботит уникальность автомобиля (1%), чуть больше их интересуют инновационные функции и системы безопасности (4%). Дизайн и внешний вид, а также личный опыт приобретения авто волнуют 15%, возможности для семьи и путешествий важны для 13%. На общественное мнение ориентируются в общей сложности 24% россиян.

Гендерная специфика при выборе авто выражена слабо, считают авторы исследования. Мужчины и женщины обращают внимание практически на одни и те же вещи, но женщинам чуть важнее экономичность и расход топлива (35% против 29%).

В 2022 г. на вопрос ВЦИОМа «Есть ли в вашей семье автомобиль?» 45% россиян ответили положительно. С гендерной точки зрения ответы разделились почти поровну: 48% мужчин и 43% женщин. 10 лет назад, согласно опросу ФОМа 2013 г., было почти столько же мужчин-автомобилистов (76%), как и сейчас, но в 2 раза меньше женщин (24%), которые водят автомобиль. Причем тогда 66% всех автомобилистов отметили, что машина – это предмет первой необходимости, без которого невозможно обойтись.

Продажи автомобилей в России растут на фоне сверхнизкой базы прошлого года, писали 5 июля «Ведомости». После начала специальной военной операции все иностранные автопроизводители и импортеры, работавшие на российском рынке, за исключением китайских марок, остановили работу. За прошедшие 1,5 года многие из них полностью ушли из России. В результате основу рынка в России составляет отечественная и китайская автотехника.

Продажи легковых автомобилей в России в январе – августе выросли на 41% в годовом выражении до 607 000 шт. Ожидается, что за весь 2023 год будет продано от 950 000 до 1 млн таких машин против 626 300 единиц годом ранее.

«Сейчас люди предпочитают использовать свободные денежные средства для сохранения или инвестирования, – считает аналитик «Рынки деньги власть» Сергей Раманинов. – После очередного повышения ключевой ставки ЦБ (до 13% 15 сентября. – «Ведомости») автокредиты стали дороже, и это при том, что рынок и так едва начал восстанавливаться после прошлогоднего падения, вызванного уходом крупных брендов из России и перестройкой цепочек поставок запчастей».

Неготовность людей покупать новую машину может быть также обусловлена повышением цен на бензин и автозапчасти, предположил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Социальный психолог Алексей Рощин называет 41% респондентов, никогда не имевших автомобиль, «оптимистичной цифрой». По его мнению, автомобиль становится роскошью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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