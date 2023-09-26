Газета
Общество Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат медико-психологическую реабилитацию

Перечень показаний к психологической помощи обновят впервые за 11 лет
Адель Юсупова
Максим Стулов / Ведомости

МВД обновило перечень показаний к медико-психологической реабилитации (МПР) сотрудников. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Речь в нем, судя по тексту документа, идет о тех, кто был командирован в зону спецоперации, в частности «выполнял задачи по обеспечению правопорядка ‎и общественной безопасности в отдельных регионах РФ», и «проходившие службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции».

Также в перечень включили сотрудников МВД, принимавших участие в ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, принимавших участие в выполнении служебных задач в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни, а также участники ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных