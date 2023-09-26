Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат медико-психологическую реабилитацию

МВД обновило перечень показаний к медико-психологической реабилитации (МПР) сотрудников. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Речь в нем, судя по тексту документа, идет о тех, кто был командирован в зону спецоперации, в частности «выполнял задачи по обеспечению правопорядка ‎и общественной безопасности в отдельных регионах РФ», и «проходившие службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции».