Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат медико-психологическую реабилитацию

Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат медико-психологическую реабилитациюПеречень показаний к психологической помощи обновят впервые за 11 лет
МВД обновило перечень показаний к медико-психологической реабилитации (МПР) сотрудников. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Речь в нем, судя по тексту документа, идет о тех, кто был командирован в зону спецоперации, в частности «выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в отдельных регионах РФ», и «проходившие службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции».
Также в перечень включили сотрудников МВД, принимавших участие в ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, принимавших участие в выполнении служебных задач в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни, а также участники ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.