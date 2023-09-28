Умер бывший депутат Госдумы и член ЦИК Геннадий Райков

Райков был избран депутатом Госдумы в 1995 г. по Тюменскому одномандатному округу. Входил в депутатскую группу «Российские регионы». В 1999 г. вновь был избран в Госдуму, где возглавил депутатскую группу «Народный депутат», куда входили многие депутаты-одномандатники. Позже на базе этой группы было создано движение, которое в 2001 г. стало Народной партией России. Райков стал лидером этой партии. В 2003 г. Народная партия в Думу не прошла, а ее депутаты-одномандатники вступили во фракцию «Единая Россия», в том числе и сам Райков. На посту лидера Народной партии Райкова сменил Геннадий Гудков (признан Минюстом иноагентом).