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Умер бывший депутат Госдумы и член ЦИК Геннадий Райков

Ему было 84 года
Елена Мухаметшина
Ведомости

В возрасте 84 лет скончался бывший депутат Госдумы и член ЦИК Геннадий Райков. Об этом «Ведомостям» сказал депутат Госдумы, бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев. Райков был депутатом Госдумы II, III и IV созывов, являлся председателем Центрального комитета Народной партии России в 2001-2004 гг.

Райков родился в 1939 г. в Хабаровске. Но его профессиональная биография связана с Тюменью, куда он переехал в 1977 г. Он работал на Тюменском моторостроительном объединении. В 1990 г. возглавил Тюменский городской Совет народных депутатов, а с 1991 по 1993 г. был главой администрации Тюмени.

Райков был избран депутатом Госдумы  в 1995 г. по Тюменскому одномандатному округу. Входил в депутатскую группу «Российские регионы». В 1999 г. вновь был избран в Госдуму, где возглавил депутатскую группу «Народный депутат», куда входили многие депутаты-одномандатники. Позже на базе этой группы было создано движение, которое в 2001 г. стало Народной партией России. Райков стал лидером этой партии. В 2003 г. Народная партия в Думу не прошла, а ее депутаты-одномандатники вступили во фракцию «Единая Россия», в том числе и сам Райков. На посту лидера Народной партии Райкова сменил Геннадий Гудков (признан Минюстом иноагентом).

В 2007 г. Райков стал членом Центризбиркома от «Единой России», а в 2011 г. он стал председателем совета директоров  Федерального центра информатизации при ЦИК. После того как ЦИК возглавила Элла Памфилова, в 2017 г. должность, которую занимал Райков, была упразднена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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