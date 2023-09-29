Кравцов рассказал депутатам о причинах нехватки школьных учебников

Учебники должны быть на партах и в доступе у каждого ученика без исключения, сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Она тоже участвовала в закрытом заседании. По ее словам, Минпросвещения пытается как можно скорее решить все точечные случаи нехватки учебников. «Мы тоже помогаем выявить каждый сигнал и контролируем этот процесс», – добавила она. Школы переходят на новую модель учебников государственной гарантии качества и следом за единым учебником по истории России формируются учебники по другим предметам, так что весь ветхий фонд в самое ближайшее время должен быть заменен, сказала Лантратова.