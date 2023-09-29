Кравцов рассказал депутатам о причинах нехватки школьных учебников

Кравцов рассказал депутатам о причинах нехватки школьных учебниковВ ряде регионов необходимо заменить ветхий фонд на новые экземпляры, сказал министр просвещения
Министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением российских школ учебниками. Об этом он сообщил депутатам Госдумы в начале заседания, часть которого из-за его выступления проходила в закрытом режиме. Решение о приглашении руководства Минпросвещения принял Совет Думы по инициативе спикера Вячеслава Володина. «Ведомости» узнали, о чем говорили на закрытой части заседания.
Кравцов заверил депутатов, что министерство «держит на контроле» ситуацию с учебниками и отдельно работает с каждым регионом, рассказал один из участников заседания. В частности, чтобы понять причину нехватки учебной литературы, сотрудники ведомства, по словам министра, «дозвонились до каждой школы» и собрали вопросы родителей из социальных сетей.
В одних школах 1 сентября пришло больше детей, чем ожидалось, в других – старые учебники не были заменены на новые, пересказал слова Кравцова собеседник «Ведомостей». По словам министра, спрогнозировать количество учебников вплоть до каждого ребенка сложно, тем не менее школы в сентябре уже дополнительно закупили книги.
Минпросвещения, как отметил министр, отдельно связалось с губернаторами Рязанской и Оренбургской областей, чтобы убедиться в достаточности средств региональных бюджетов для закупки новых учебников, рассказал другой собеседник «Ведомостей». Главы регионов в официальных письмах жалуются на ветхость учебников: при установленном сроке годности в пять лет книги, особенно в мягкой обложке, приходят в то состояние, когда уже хочется получить новые, пересказал слова Кравцова другой депутат.
Где говорили о проблеме
О нехватке школьных учебников в начале учебного года сообщали региональные СМИ Санкт-Петербурга, Дагестана, Рязанской, Волгоградской, Калужской, Челябинской, Ивановской областей, а также Забайкалья и Севастополя в период с 1 по 25 сентября. Администрации отдельных районов Санкт-Петербурга признали проблему и пообещали компенсировать дефицит из общего библиотечного фонда, в то время как руководство забайкальских школ указало на нехватку финансирования от регионального правительства.
Впрочем, мониторинг Минпросвещения показал, что регионы обеспечены учебниками «в полном мере», дополнительное финансирование на замену старых книг просят лишь отдельные субъекты. Какие именно, Кравцов депутатам не говорил. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.
Проблема, на которой остановился министр, – это Дагестан. Республике нужны дополнительные средства в размере 2 млрд руб., рассказал депутатам министр, говорят парламентарии.
Кравцов также указал на снижение стоимости новых учебников для 10–11-х классов по истории России под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, а также по всеобщей истории под редакцией Александра Чубарьяна. Они напечатаны в твердой обложке, стоимость экземпляра составляет 850 руб. Как указал собеседник «Ведомостей», Кравцов напомнил, что прошлый учебник не был государственным и стоил на 20% дороже нынешнего – 1060 руб.
На заседании также дополнительно обсудили вопрос электронных учебников. Министр подчеркнул, что речь о переходе на них не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования.
25 сентября проблему нехватки учебников подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на заседании верхней палаты, отметив также их высокую стоимость. Матвиенко призвала Минпросвещения принять меры, а главе комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой поручила направить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. ФАС, по мнению Матвиенко, должна проверить обоснованность повышения издательством «Просвещение» цен на учебники. По ее словам, на рынке издателей учебной литературы не должно быть монополистов.
Учебники должны быть на партах и в доступе у каждого ученика без исключения, сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Она тоже участвовала в закрытом заседании. По ее словам, Минпросвещения пытается как можно скорее решить все точечные случаи нехватки учебников. «Мы тоже помогаем выявить каждый сигнал и контролируем этот процесс», – добавила она. Школы переходят на новую модель учебников государственной гарантии качества и следом за единым учебником по истории России формируются учебники по другим предметам, так что весь ветхий фонд в самое ближайшее время должен быть заменен, сказала Лантратова.