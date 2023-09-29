Либерал с человеческим лицом: в Москве простились с основателем ВШЭ Евгением Ясиным

Либерал с человеческим лицом: в Москве простились с основателем ВШЭ Евгением ЯсинымРеформатора из 1990-х вспоминали как одного из отцов демократии и рыночной экономики
Бывший министр экономики России с 1994 по 1997 г. и сооснователь НИУ ВШЭ Евгений Ясин умер 25 сентября на 90-м году жизни. Последние годы он не только оставался почетным руководителем Вышки, но и продолжал возглавлять основанный им в 2000 г. фонд «Либеральная миссия», входил в СПЧ и был членом совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» до ее ликвидации. Ясин был одним из авторов программы по переходу от плановой советской экономики к рыночной. Буквально все пришедшие проститься с Ясиным – от коллег из 1990-х до сегодняшних чиновников, от студентов до преподавателей ВШЭ – вспоминали его как «отца-основателя» демократии и современной экономики.
Мероприятие в торжественно украшенном Центре культур ВШЭ на Покровском бульваре совсем не похоже на обычные государственные похороны экс-чиновника. Меньше сотрудников ФСО, больше молодежи. Волонтеры из числа студентов скорбят: один из самых престижных и либеральных вузов страны прощается со своим гуру. В 1992 г. Ясин вместе с экономистом Ярославом Кузьминовым (до 2021 г. он был ректором Вышки) основал Высшую школу экономики. Предполагалось, что вуз станет не только местом обучения экономистов, но и аналитическим центром для чиновников Минэкономики, будет содействовать реформам. Ясин был лицом и сердцем Вышки, отметил Кузьминов. По его словам, он олицетворял мораль, «состоящую не из запретов и ограничений, а морали драйва, созидания, поиска и постижения нового».
«Евгений Григорьевич – мудрый и осторожный реформатор, – вспоминал Кузьминов. – Он был далек от мессианства и сектантства – болезней, часто, к сожалению, сопровождающих тех, кто возглавляет серьезные изменения».
Министр экономики 1992–1993 гг. и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев предложил руководству ВШЭ инициировать присвоение вузу имени Ясина. Он рассказал, что они познакомились, когда Ясин был его преподавателем на кафедре статистики в МГУ, и вспомнил, что его учителя «заставили уйти из университета». «Потому лишь, что аспирант Саша Овчинников эмигрировал. Такие были времена. Надеюсь, они не повторятся», – призвал он.
Проститься с Ясиным пришли нынешний ректор Никита Анисимов, президент университета и РСПП, бывший вице-премьер Александр Шохин, министр финансов Антон Силуанов, помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко.
Посетили Центр культур ВШЭ депутат Госдумы первого созыва правозащитница Алла Гербер, президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин, экономист Наталья Зубаревич, заместитель председателя правления Сбербанка, бывший вице-премьер Ольга Голодец, гендиректор Национального ESG-альянса, экс-президент школы «Сколково» Андрей Шаронов, президент Международной шахматной федерации ФИДЕ и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель совета аналитического центра «Форум», экс-глава администрации президента Александр Волошин.
О том, к какому миру принадлежал скончавшийся Ясин, говорили не только имена гостей, но и венки: от «Ельцин-центра», от Германа Грефа, Ассоциации банков России, от «Михаила и Леонида».
Проститься с Ясиным пришли также экс-министр финансов и экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ясина считали наставником Набиуллиной. Сотрудники ФСО позволили ее подойти к гробу учителя в одиночестве.
Глава Центробанка не скрывала эмоций от утраты. Она задержалась на несколько минут, чтобы выразить соболезнования дочери Ясина Ирине (правозащитница, директор Клуба региональной журналистики) и внучке Варваре. Говорить в микрофон она не стала.
Зато выступил Кудрин: «Величина этого человека соразмерна той эпохе, которую он пережил. Это переход от советской экономики к рыночной. И этот переход произошел, произошел благодаря таким людям. Мы стали цивилизованными. И пришлось пройти чрезвычайно трудные годы. Успехи конца 1990-х и начала 2000-х закладывались тогда, когда Евгений Григорьевич был министром».
Он отметил, что называл Ясина «наставником и другом». «Мы могли прямо обсуждать все вопросы, включая последнее время», – добавил Кудрин.
Действующий министр финансов Силуанов рассказал, что столкнулся с Ясиным в те же 1990-е. «Мы были близкими по духу товарищами», – признался он.
«Либерал с человеческим лицом» – так охарактеризовали Ясина сразу несколько человек. «Со смертью Ясина многие думают, что «Либеральная миссия» закончена и, может, закончена либеральная миссия России вообще, – заметил один из пришедших на прощание коллег Ясина. – Я думаю, что это не так. Либеральные идеи у большинства жителей страны не в почете, но, я думаю, это пройдет. Нынешний фундаментализм – это реакция. И реакция когда-нибудь кончится».
Хотя Ясин в последних интервью признавался, что не снимает с себя ответственности за происходящее в 1990-х, надо отметить, что не все его идеи были воплощены в жизнь. На прощании о нем много вспоминали как о соавторе программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике, основными авторами которой в 1990 г. были Григорий Явлинский и академик Станислав Шаталин. Программа так и не была реализована.
Нотки сожаления об этом высказывали многие. «Евгений Григорьевич Ясин был самым чистым, самым светлым, самым искренним и самым добрым из всех тех, кто в последние 30 лет занимался российскими реформами, – охарактеризовал его Явлинский. – И все его разочарования связаны с тем, что он был самым искренним и самым добрым».
«Он никуда не уйдет из Вышки, он будет с нами, – заверила профессор ВШЭ Мария Штейнман. – Евгений Григорьевич, я помню, как вы сказали, что очень важно, чтобы остались люди, которые будут продолжать общее дело, останутся ученики. Евгений Григорьевич! Мы есть. Мы остались. Мы будем продолжать ваше дело. И это никогда не перестанет происходить».