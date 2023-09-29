Либерал с человеческим лицом: в Москве простились с основателем ВШЭ Евгением Ясиным

Мероприятие в торжественно украшенном Центре культур ВШЭ на Покровском бульваре совсем не похоже на обычные государственные похороны экс-чиновника. Меньше сотрудников ФСО, больше молодежи. Волонтеры из числа студентов скорбят: один из самых престижных и либеральных вузов страны прощается со своим гуру. В 1992 г. Ясин вместе с экономистом Ярославом Кузьминовым (до 2021 г. он был ректором Вышки) основал Высшую школу экономики. Предполагалось, что вуз станет не только местом обучения экономистов, но и аналитическим центром для чиновников Минэкономики, будет содействовать реформам. Ясин был лицом и сердцем Вышки, отметил Кузьминов. По его словам, он олицетворял мораль, «состоящую не из запретов и ограничений, а морали драйва, созидания, поиска и постижения нового».