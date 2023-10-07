В районе Истры сбили летевший к Москве беспилотник

В районе Истры сбили летевший к Москве беспилотникЭто первая атака на столичный регион за последние три недели
В Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.
По данным Минобороны, беспилотник пытался атаковать регион примерно в 5:05 утра. По данным Telegram-канала Mash, из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве, в аэропорту «Внуково» объявляли план «Ковер».
По данным «Яндекс. Расписания» на 7:25 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны 23 рейса, отменены пять.
Истра находится примерно в 30 км по прямой к северо-западу от Москвы. Это первая атака на столичный регион за последние три недели. Власти других регионов страны регулярно сообщают об атаках или появлении беспилотников. О попытках атаковать Московскую область последний раз сообщалось 17 сентября, это произошло в районе Истры.