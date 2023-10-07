В районе Истры сбили летевший к Москве беспилотник

Истра находится примерно в 30 км по прямой к северо-западу от Москвы. Это первая атака на столичный регион за последние три недели. Власти других регионов страны регулярно сообщают об атаках или появлении беспилотников. О попытках атаковать Московскую область последний раз сообщалось 17 сентября, это произошло в районе Истры.