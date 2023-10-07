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Общество

В районе Истры сбили летевший к Москве беспилотник

Это первая атака на столичный регион за последние три недели
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, беспилотник пытался атаковать регион примерно в 5:05 утра. По данным Telegram-канала Mash, из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве, в аэропорту «Внуково» объявляли план «Ковер».

По данным «Яндекс. Расписания» на 7:25 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны 23 рейса, отменены пять.

Истра находится примерно в 30 км по прямой к северо-западу от Москвы. Это первая атака на столичный регион за последние три недели. Власти других регионов страны регулярно сообщают об атаках или появлении беспилотников. О попытках атаковать Московскую область последний раз сообщалось 17 сентября, это произошло в районе Истры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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