Суд приговорил правозащитника Орлова к штрафу в 150 000 рублей

Суд приговорил правозащитника Орлова к штрафу в 150 000 рублейОн признан виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил
Головинский суд Москвы признал виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) правозащитника и экс-члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова. Судья Кристина Кострюкова назначила ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб.
Претензии следствия к Орлову связаны с размещенной в социальных сетях статьей против спецоперации. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 г. Судебный процесс над правозащитником в Головинском суде начался в мае. Для рассмотрения уголовного дела понадобилось семь дней заседаний. 11 октября в суде состоялись сразу все итоговые стадии процесса: прения, последнее слово и вынесение приговора.
Поддержать в суд Орлова пришли несколько десятков сочувствующих и представителей СМИ. Кроме адвоката Екатерины Тертухиной защищать экс-члена правления «Мемориала» вызвался лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан Минюстом иноагентом).
Уголовное дело было возбуждено, так как Орлов дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).
Перед началом прений прокурор заявила ходатайство о проведении государственной психиатрической экспертизы. Гособвинитель Светлана Кильдишева мотивировала его тем, что проанализировала в ходе процесса поведение Орлова, а кроме того, учла «обстоятельства преступления». По ее мнению, у подсудимого наблюдается «обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами».
«Свобода слова у нас, слава Богу, есть. Закон нарушать нельзя. И нельзя заниматься провокациями, направленными на раскол гражданского общества», – сказала прокурор в прениях. Она просила назначить ему наказание в виде 250 000 руб. штрафа.
По словам Тертухиной, уголовное преследование Орлова противоречит Конституции и международным договорам. Кроме того, считает защитница, статья 280.3 УК предполагает ответственность фактически за любую мирную критику армии, а к уголовной ответственности по ней можно привлечь только лишь на основании факта повторности. Муратов в прениях обратился к суду с требованием об оправдании Орлова.
Сам Орлов категорически вину не признал. В последнем слове он отметил, что наказание ему неизбежно, поскольку надеяться в нынешних условиях на оправдательный приговор – это излишний оптимизм.
Как ожидается, приговор будет обжалован.
В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу, так как таким образом «Мемориал» препятствует должному контролю за своей деятельностью.
Кассационный суд 9 ноября 2022 г. признал ликвидацию общества законной.
«Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.