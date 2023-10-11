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Общество

Суд приговорил правозащитника Орлова к штрафу в 150 000 рублей

Он признан виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Головинский суд Москвы признал виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) правозащитника и экс-члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова. Судья Кристина Кострюкова назначила ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб.

Претензии следствия к Орлову связаны с размещенной в социальных сетях статьей против спецоперации. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 г. Судебный процесс над правозащитником в Головинском суде начался в мае. Для рассмотрения уголовного дела понадобилось семь дней заседаний. 11 октября в суде состоялись сразу все итоговые стадии процесса: прения, последнее слово и вынесение приговора. 

Поддержать в суд Орлова пришли несколько десятков сочувствующих и представителей СМИ. Кроме адвоката Екатерины Тертухиной защищать экс-члена правления «Мемориала» вызвался лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан Минюстом иноагентом).

Уголовное дело было возбуждено, так как Орлов дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).

Перед началом прений прокурор заявила ходатайство о проведении государственной психиатрической экспертизы. Гособвинитель Светлана Кильдишева мотивировала его тем, что проанализировала в ходе процесса поведение Орлова, а кроме того, учла «обстоятельства преступления». По ее мнению, у подсудимого наблюдается «обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами».

«Свобода слова у нас, слава Богу, есть. Закон нарушать нельзя. И нельзя заниматься провокациями, направленными на раскол гражданского общества», – сказала прокурор в прениях. Она просила назначить ему наказание в виде 250 000 руб. штрафа.

По словам Тертухиной, уголовное преследование Орлова противоречит Конституции и международным договорам. Кроме того, считает защитница, статья 280.3 УК предполагает ответственность фактически за любую мирную критику армии, а к уголовной ответственности по ней можно привлечь только лишь на основании факта повторности. Муратов в прениях обратился к суду с требованием об оправдании Орлова.

Сам Орлов категорически вину не признал. В последнем слове он отметил, что наказание ему неизбежно, поскольку надеяться в нынешних условиях на оправдательный приговор – это излишний оптимизм.

Как ожидается, приговор будет обжалован.

В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу, так как таким образом «Мемориал» препятствует должному контролю за своей деятельностью.

Кассационный суд 9 ноября 2022 г. признал ликвидацию общества законной.

«Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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