Суд приговорил правозащитника Орлова к штрафу в 150 000 рублей

По словам Тертухиной, уголовное преследование Орлова противоречит Конституции и международным договорам. Кроме того, считает защитница, статья 280.3 УК предполагает ответственность фактически за любую мирную критику армии, а к уголовной ответственности по ней можно привлечь только лишь на основании факта повторности. Муратов в прениях обратился к суду с требованием об оправдании Орлова.