Подсудимые стали жертвовать на нужды спецоперации для смягчения наказания

Подсудимые стали жертвовать на нужды спецоперации для смягчения наказанияОказание гуманитарной помощи в новых регионах не помогло снизить срок бывшей судье
Верховный суд РФ (ВС) отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшей судье Светлане Самгиной, приговоренной к 7,5 года колонии по уголовному делу о двух эпизодах особо крупного мошенничества и посредничестве при передаче рекордной для 2017 г. взятке. Самгина считает, что судом при вынесении наказания «не дана оценка ее личности с учетом оказания гуманитарной помощи в зоне спецоперации за счет личных сбережений». Экс-судья просила ВС признать ее невиновной в эпизоде с завершенным мошенничеством (другой эпизод касался покушения на мошенничество) в связи с отсутствием события преступления, а в эпизоде с посредничеством во взяточничестве – за отсутствием состава преступления и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговор Самгиной 28 марта вынес Санкт-Петербургский городской суд, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 14 июня решение было оставлено без изменения. По материалам уголовного дела, Самгина, которая работала мировым судьей участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы всего три месяца в 2001 г., спустя 16 лет должна была передать 500 000 евро старшему следователю СУ УМВД по Московскому району Санкт-Петербурга майору юстиции Игорю Левченко для ускорения расследования уголовного дела от предпринимателя Виталия Данилевича. Взяткодатель и взяткополучатель были приговорены к двум годам общего режима со штрафом в размере 1,7 млн руб. и восьми годам условно с испытательным сроком три года соответственно.
Самгина не признала своей вины, в кассационной жалобе утверждала, что приговор основан на оговоре. ВС не установил основания для умышленного искажения фактических обстоятельств дела или для оговора экс-судьи. В результате кассационные жалобы защиты были оставлены без удовлетворения, а судебные решения в отношении Самгиной – без изменения.
Дело экс-судьи Самгиной не единственное. Защита крупных белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина, задержанных в июне за мошенничество, заявляла, что они помогали российским военным, пожертвовали 100 млн руб. и 140 млн руб. соответственно. Более того, у Тебекина есть награды. Но это не стало основанием для определения ему более мягкой меры пресечения.
Но есть и дела, в которых суды принимали во внимание благотворительную помощь на нужды спецоперации. В частности это отражено в приговоре Крымского гарнизонного военного суда от 4 сентября в отношении военнослужащего Валерия Чернова, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатки.
Солдат нашел в зоне спецоперации ручную гранату Ф-1 и взял ее с собой в отпуск. В ходе досмотра на КПП в Крыму боеприпас с запалом обнаружили полицейские. В ходе следствия военнослужащий перечислил средства в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». С учетом чистосердечного раскаяния и извинений подсудимого перед воинским коллективом суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 30 000 руб.
В Уголовном кодексе такого смягчающего наказания обстоятельства, как гуманитарная помощь на нужды спецоперации, не предусмотрено, но законодатель оставил для правоприменителя открытым список таких оснований, говорит адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Белянин, Ефимчук и партнеры» Максим Белянин. «Действительно, все чаще сторона защиты стала заявлять о возможности применения судом при назначении наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, финансовую помощь на нужды спецоперации», – заметил он.
По мнению юриста, сложно говорить о том, как часто суды данный довод защиты применяют на практике: это право остается за судом. «Суд может учесть, в какой момент подсудимым оказывалась гуманитарная помощь: до возбуждения уголовного дела или после, когда уже грозило реальное наказание; степень вовлеченности подсудимого в оказание той самой гуманитарной помощи: денежный перевод или поездка в зону спецоперации для передачи реальной гуманитарной помощи и т. п.», – заключил Белянин.
Участие в благотворительности в том числе на нужды спецоперации либо на помощь ее участникам является хорошим плюсом для уже осужденных и находящихся в местах лишения свободы, это должно быть учтено судом при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении, смягчения наказания либо изменения режима, отмечает руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев.