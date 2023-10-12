Подсудимые стали жертвовать на нужды спецоперации для смягчения наказания

Верховный суд РФ (ВС) отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшей судье Светлане Самгиной, приговоренной к 7,5 года колонии по уголовному делу о двух эпизодах особо крупного мошенничества и посредничестве при передаче рекордной для 2017 г. взятке. Самгина считает, что судом при вынесении наказания «не дана оценка ее личности с учетом оказания гуманитарной помощи в зоне спецоперации за счет личных сбережений». Экс-судья просила ВС признать ее невиновной в эпизоде с завершенным мошенничеством (другой эпизод касался покушения на мошенничество) в связи с отсутствием события преступления, а в эпизоде с посредничеством во взяточничестве – за отсутствием состава преступления и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.