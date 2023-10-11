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Парламентарии разбираются с обращениями мобилизованных

Жалобы по поводу отпусков направляются в Минобороны
Александр Тихонов
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские парламентарии разбираются с жалобами родственников участников спецоперации, рассказала «Ведомостям» зампред Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, ей как члену рабочей парламентской группы по вопросам специальной военной операции еженедельно приходят письма от жен и матерей участников спецоперации.

«[Обращения касаются] зачисления в образовательные учреждения по месту жительства, присвоения звания, установления инвалидности и многих других вопросов», – пояснила сенатор. При этом она уточнила, что вопросы отпусков находятся в ведении Министерства обороны, «Ведомости» направили туда запрос.

15 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные россияне смогут покинуть зону боевых действий только после окончания спецоперации. «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», – сказал депутат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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