Парламентарии разбираются с обращениями мобилизованных

15 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные россияне смогут покинуть зону боевых действий только после окончания спецоперации. «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», – сказал депутат.