Парламентарии разбираются с обращениями мобилизованных

Парламентарии разбираются с обращениями мобилизованныхЖалобы по поводу отпусков направляются в Минобороны
Российские парламентарии разбираются с жалобами родственников участников спецоперации, рассказала «Ведомостям» зампред Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, ей как члену рабочей парламентской группы по вопросам специальной военной операции еженедельно приходят письма от жен и матерей участников спецоперации.
«[Обращения касаются] зачисления в образовательные учреждения по месту жительства, присвоения звания, установления инвалидности и многих других вопросов», – пояснила сенатор. При этом она уточнила, что вопросы отпусков находятся в ведении Министерства обороны, «Ведомости» направили туда запрос.
15 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные россияне смогут покинуть зону боевых действий только после окончания спецоперации. «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», – сказал депутат.