Минобрнауки разработало модель компетенций в области искусственного интеллекта

«Разработанная модель компетенций в области ИИ включает описание профилей основных профессий в области ИИ, в том числе исследователя, аналитика, инженера и архитектора данных, а также менеджера ИИ-продуктов, и рассчитана на то, что карьера специалиста в области ИИ может в дальнейшем строиться в компаниях очень широкого профиля», – пояснил «Ведомостям» один из авторов модели, Михаил Сквирский. Другой автор модели, Алексей Шпильман, указал на важность обновления программ по ИИ: это должно происходить не реже чем раз в год. Их слова передал представитель пресс-службы Минобрнауки. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, к 2030 г. планируется выпустить не менее 15 500 универсальных разработчиков, владеющих современными компетенциями в области ИИ. В их числе должно быть не менее 1000 выпускников, которые должны уметь создавать и выпускать на глобальный рынок собственные продукты и технологии ИИ, добавил он.