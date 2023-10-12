Минобрнауки разработало модель компетенций в области искусственного интеллекта

Минобрнауки разработало модель компетенций в области искусственного интеллектаЭто позволит обучить универсальных специалистов в сфере ИИ, считают разработчики
Минобрнауки совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта (создан в 2019 г.), университетами и технологическими компаниями определили перечень компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ), которыми должен обладать специалист после вуза. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. По его словам, модель является достаточно гибкой, для того чтобы конкретные вузы могли отражать в программах специфику своих образовательных программ. В 2023 г. на обучение по таким программам принято более 5000 человек.
«Разработанная модель компетенций в области ИИ включает описание профилей основных профессий в области ИИ, в том числе исследователя, аналитика, инженера и архитектора данных, а также менеджера ИИ-продуктов, и рассчитана на то, что карьера специалиста в области ИИ может в дальнейшем строиться в компаниях очень широкого профиля», – пояснил «Ведомостям» один из авторов модели, Михаил Сквирский. Другой автор модели, Алексей Шпильман, указал на важность обновления программ по ИИ: это должно происходить не реже чем раз в год. Их слова передал представитель пресс-службы Минобрнауки. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, к 2030 г. планируется выпустить не менее 15 500 универсальных разработчиков, владеющих современными компетенциями в области ИИ. В их числе должно быть не менее 1000 выпускников, которые должны уметь создавать и выпускать на глобальный рынок собственные продукты и технологии ИИ, добавил он.
Представитель министерства также отметил, что сейчас отдельно стоит задача повышения квалификации преподавателей для более качественной реализации новых образовательных программ по ИИ. На сегодня переподготовку прошло более 300 человек, в дальнейшем эту практику планируется масштабировать на педагогов всех уровней образования – от школ до университетов. Для создания таких программ обучения будут привлечены специалисты технологических компаний, которые занимаются тематикой использования ИИ, заключил он.
16 марта Минобрнауки объявило о планах внедрения программ бакалавриата по направлениям ИИ на 2023/24 учебный год. Глава ведомства Валерий Фальков также сообщил о разработке и внедрении в российские вузы образовательного модуля «Системы искусственного интеллекта». Его можно использовать при реализации образовательных программ по всем направлениям подготовки и специальностям всех уровней высшего образования и дополнительных профессиональных программ. При этом модуль может быть дополнен темами и разделами с учетом уровня и профессиональной направленности конкретной программы, пояснил министр.
Одна из проблем в IT-образовании заключается в том, что технологии в реальности меняются гораздо быстрее, чем учебные планы, пояснил «Ведомостям» GR-директор PIX Robotics Сергей Вотяков. Он положительно оценил инициативу Минобрнауки, но отметил, что без практики вузы не смогут приблизиться к быстрому трудоустройству выпускников. «В первую очередь нужно обучать применению полученных знаний на практике, и такой практики должно быть много, иначе мы опять получим огромное количество невостребованных ИИ-специалистов. Нужно реализовывать больше совместных проектов, где вузы, реальный бизнес и вендоры решают практические задачи силами студентов», – отметил он.
Генеральный директор ZeBrains Рамиль Зайнеев считает, что новая модель позволит структурированно и по реальным запросам со стороны компаний – разработчиков ИИ-проектов вносить изменения в программы обучения. Ее ценность, по словам Зайнеева, состоит в том, что она представляет собой способ структурирования процессов, подходов и методологий в создании проектов ИИ. Это нужно главным образом для того, чтобы выстроить в отрасли менеджерскую, процессную и другую неинженерную экспертизу, добавляет он: «Модель компетенций будет способствовать заменяемости сотрудников и сильно снизит риски для проектов, потому что сейчас уход любого ключевого сотрудника является критической проблемой: его сложно заменить, потому что он обладает уникальным набором знаний и навыков».