На форуме «Россия» можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли

«Игровой цифровой рубль можно заработать, выполняя активности, т. е. задания, квесты и конкурсы, на экспозиции партнеров или через официальный сайт выставки», – говорят организаторы. Полный доступ к офлайн и онлайн игровым активностям получат зарегистрированные в официальном приложении гости ВДНХ. Игровой цифровой рубль в рамках ВДНХ может быть начислен или списан с помощью мобильного приложения «Выставка», ее сайта или при идентификации через биометрию.