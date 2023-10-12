На форуме «Россия» можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли

На форуме «Россия» можно будет заработать и потратить игровые цифровые рублиИгровой рубль будет единой официальной условной валютой мероприятия
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение квестов, сообщили «Ведомостям» организаторы мероприятия. Игровой рубль будет единой официальной условной валютой мероприятия.
«Игровой цифровой рубль можно заработать, выполняя активности, т. е. задания, квесты и конкурсы, на экспозиции партнеров или через официальный сайт выставки», – говорят организаторы. Полный доступ к офлайн и онлайн игровым активностям получат зарегистрированные в официальном приложении гости ВДНХ. Игровой цифровой рубль в рамках ВДНХ может быть начислен или списан с помощью мобильного приложения «Выставка», ее сайта или при идентификации через биометрию.
Потратить внутреннюю «валюту» можно будет в павильонах экспонентов или сувенирных магазинах выставки, рассказывают организаторы. По их словам, заработанные «рубли» нельзя будет вывести из игровой системы или перевести другому посетителю мероприятия. Все это позволит показать гостям выставки в игровой среде, как можно будет расплачиваться цифровыми рублями.
При этом посетители без смартфонов и не сдавшие биометрию также смогут получить игровые цифровые рубли. «Игровые рубли будут начисляться на физическую карточку с QR-кодом. Карточки будут выдаваться во всех павильонах, участвующих в начислении игрового цифрового рубля. Посетитель сможет обменять полученные им карточки на сувенирную продукцию во всех точках выдачи», – говорят организаторы мероприятия.
Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября этого года по 12 апреля 2024 г. Мероприятие соберет в одном месте все 89 регионов страны, включая новые регионы, которые покажут, чем они уникальны. От науки и промышленности до традиций и культур субъектов под одной крышей, говорится на сайте форума.
На полгода территория ВДНХ станет масштабной проекцией всей России. Выставка познакомит гостей с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. В дни выставки гости смогут познакомиться с традициями и обычаями каждого региона, оценить его природную красоту, а также попробовать национальное блюдо.
Среди участников – регионы, корпорации, общественные организации, органы власти. В планах организаторов 500 экскурсий ежедневно, 129 участников в течение 161 дня выставки, а также более 1500 изделий на ярмарке.
Основой главного арт-объекта выставки станет вышитая карта России. Глава дирекции выставки Наталья Виртуозова рассказывала, что инсталляция «Живая карта» будет состоять из кинетических элементов, где разместятся все 89 субъектов России. Сейчас карта – часть музейного фонда РФ и хранится в Чувашском национальном музее.
Ключевым объектом выставки станет Галерея достижений России. Именно здесь гости смогут увидеть главные достижения России. Галерея является строительным объектом, который по своей форме будет напоминать коллайдер. Внутри высокой протяженной арки разместят интерактивные инсталляции, а украсят «коллайдер» световым орнаментом в техноэстетике.
Выставка-форум проходит по мартовскому поручению президента России Владимира Путина. Мероприятие организуется для демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.
В подготовке статьи участвовал Валентин Сергеев