Депутаты хотят запретить лицам из «нежелательных» организаций руководить НКО

«В последнее время проблема стала еще более актуальной, поскольку в составе некоторых НКО были учредители из недружественных стран, многие из которых фактически перестали принимать какие-либо решения, что очевидно мешало продолжению деятельности НКО», – заявил заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. Он отметил, что до недавнего времени в некоторых случаях даже сами учредители не могли выйти из состава учредителей, поскольку Минюст и налоговые органы считали, что такого права у них нет. «Это касалось, например, учредителей религиозных организаций, и таким лицам приходилось решать вопрос в судебном порядке», – рассказал Филиппов.