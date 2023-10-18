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Общество

Депутаты хотят запретить лицам из «нежелательных» организаций руководить НКО

Они предлагают устранить правовые пробелы, которые возникают при смерти учредителей
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о возможности исключения лиц из состава учредителей некоммерческих организаций (НКО) по инициативе ее органов управления. Основанием для исключения учредителя будет его смерть, юридического лица – прекращение деятельности в связи с ликвидацией или исключение из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Среди авторов документа, в частности, депутаты Артем Метелев, Дмитрий Вяткин и Ольга Занко, и сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Любовь Глебова и Сергей Перминов.

Эта инициатива была разработана в связи с вопросом об управлении организациями, в случаях когда невозможно собрать кворум для принятия решений, говорится в пояснительной записке к документу. Такие ситуации возникают, например, в связи со смертью учредителя или ликвидацией учредителей – юридических лиц либо же отсутствием их интереса к дальнейшей деятельности. По словам Клишаса, проект направлен на обеспечение возможности исключения таких лиц из состава учредителей НКО с учетом соблюдения баланса интересов и недопущения злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц.

Законопроект также устанавливает запрет быть учредителем НКО лицу, включенному в перечень нежелательных НКО и НПО. Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская в беседе с «Ведомостями» назвала этот запрет «перестраховочным». Едва ли возможно предположить, говорит она, что кто-то из зарубежных организаций является общественным объединением и при этом его деятельность признана в РФ нежелательной.

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Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова указала на то, что, если учредитель попадает в перечень «нежелательных» по тем или иным основаниям, его автоматически, без его согласия, можно исключить, возбудив дело и получив положительное решение суда. «Сама организация как юридическое лицо, на основании решения высшего органа управления, вправе требовать в судебном порядке исключения таких юридических и (или) физических лиц из состава своих учредителей», – отметила Зыкова.

«В последнее время проблема стала еще более актуальной, поскольку в составе некоторых НКО были учредители из недружественных стран, многие из которых фактически перестали принимать какие-либо решения, что очевидно мешало продолжению деятельности НКО», – заявил заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. Он отметил, что до недавнего времени в некоторых случаях даже сами учредители не могли выйти из состава учредителей, поскольку Минюст и налоговые органы считали, что такого права у них нет. «Это касалось, например, учредителей религиозных организаций, и таким лицам приходилось решать вопрос в судебном порядке», – рассказал Филиппов.

Коллизия, которая затрудняла управление обществами и организациями в случае невозможности принятия решений, прямо влияющих на возможность функционирования, безусловно, требовала разрешения, причем достаточно давно, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Сейчас законодатель выработал механизм, который позволяет достигать необходимого кворума в непростых правовых ситуациях», – сказал юрист. По словам Горбунова, этот проект позволит принимать решения, а работа НКО не будет парализована.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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